L’icona Giubilare delle Misericordie d’Italia fa tappa a Pozzallo: un faro di speranza e accoglienza

Pozzallo, 25 Luglio 2025 – Il 17 agosto 2025, al tramonto, il porto di Pozzallo sarà teatro di un evento di grande significato: l’arrivo dell’Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia. La croce lignea, intitolata “Pellegrini di Speranza” e benedetta da Papa Francesco, giungerà in città nell’ambito della sua “Peregrinatio” attraverso le sedi italiane delle Misericordie.

“La scelta di Pozzallo non è casuale – come sottolineato dal Governatore Angelo Gugliotta – . La città è riconosciuta come la patria di un “paladino della Pace” e, soprattutto, come un crocevia fondamentale nell’accoglienza di migliaia di migranti. A Pozzallo, uomini e donne delle Misericordie, provenienti da diverse realtà, si sono uniti per offrire sostegno a persone cariche di sofferenze e dolori, ma anche piene di speranza e desiderio di un futuro migliore”.

La storia di Pozzallo è intrisa di atti di solidarietà e accoglienza: madri che hanno partorito, migranti curati anche in situazioni di emergenza sanitaria, e purtroppo, anche l’accoglienza dei corpi di coloro che non ce l’hanno fatta. Particolarmente toccante sarà il ricordo del naufragio di Sampieri del 30 settembre 2013, che causò la morte di 13 persone.

L’evento a Pozzallo rappresenta un esempio concreto di “ecumenismo operativo”, dove cristiani e musulmani hanno collaborato attivamente nell’accoglienza. La città ha saputo tessere una fitta rete di relazioni con istituzioni, ONG, volontari, servitori dello Stato e operatori dell’informazione pubblica, creando un modello di solidarietà e cooperazione.

La serata si articolerà in tre momenti distinti: accoglienza dell’Icona, uno svolgimento ricco di contenuti e la riconsegna della stessa intorno alle 22:30. Non saranno solo momenti di preghiera strettamente cristiani, ma un’occasione di incontro laico e inclusivo, arricchito da testimonianze, poesie, musica, canti e balli.

Alla cerimonia sarà presente il Vescovo di Noto, insieme a tutte le autorità Civili e Militari, a testimonianza dell’importanza dell’evento e dei valori universali di vita e accoglienza che esso rappresenta.

Salva