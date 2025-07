Ragusa. 25 luglio, Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento

Ragusa – In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, venerdì 25 luglio, alle ore 10.00 in Piazza Dogana, si terrà una dimostrazione di salvataggio a cura della Protezione Civile comunale. Questa iniziativa segue l’invito della FEE, che ricorda come il 25 luglio si celebri il World Drowning Prevention Day, un’importante iniziativa globale dell’OMS e dell’ONU per la prevenzione degli annegamenti.

Sull’onda del successo dello scorso anno, la FEE (Bandiera Blu) ha nuovamente invitato i 246 Comuni Bandiera Blu a organizzare un evento chiamato “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” per sensibilizzare la cittadinanza. La sicurezza dei bagnanti è infatti un criterio fondamentale per la Bandiera Blu, e grazie a iniziative come “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” e al prezioso lavoro dei bagnini, possiamo godere delle nostre splendide spiagge in tutta serenità.

Le regole basilari per un’estate sicura si possono riassumere in poche frasi:

– nuota nelle aree sorvegliate;

– ascolta sempre i bagnini;

– non lasciare mai i bambini soli in acqua;

– impara a nuotare!

La prevenzione è la chiave per un divertimento senza rischi.

Salva