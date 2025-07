Il pozzo di Contrada Castellazzo erogherà l’acqua. Intesa raggiunta tra Comune di Vittoria e Siciliacque

Vittoria – Una nuova svolta nei rapporti tra Comune di Vittoria e Siciliacque S.p.A.: intesa raggiunta a Palermo per l’utilizzo del pozzo di Contrada Castellazzo. Si è svolto ieri a Palermo un incontro fondamentale tra il Comune di Vittoria, Siciliacque S.p.A. e l’Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, che ha segnato una svolta importante nei rapporti tra l’amministrazione comunale e la società che gestisce le risorse idriche regionali. La riunione di ieri fa seguito all’Ordinanza emanata lunedì 21 luglio 2025 dal Sindaco Francesco Aiello per immettere nei serbatoi cittadini l’acqua del pozzo di contrada Castellazzo, il cui vettoriamento era stato negato da Siciliacque e condizionato dalla revisione generale del contratto di tutta la storica fornitura di acqua alla città di Vittoria, in essere dal 2010.

Ieri erano presenti al tavolo l’Assessore Regionale Francesco Colianni, il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello, i rappresentanti di Siciliacque, Giovanna Stagno D’Alcontres, responsabile dell’Ufficio Legale e il rappresentante dei rapporti istituzionali, Giuseppe Vitiello. Per il Comune di Vittoria erano inoltre presenti la consulente Giulia Artini e il Dirigente del Servizio Idrico Integrato Emanuele Cicciarella.

In un clima di rinnovata collaborazione e dialogo costruttivo, è stato raggiunto un accordo nel rispetto di quanto previsto nell’ordinanza del Sindaco di Vittoria di immettere nella rete idrica comunale, tramite il vettoriamento di Siciliacque, l’acqua proveniente dal pozzo di Contrada Castellazzo, (pozzo nella disponibilità dal comune di Vittoria e messo subito nelle condizioni di poter essere usufruibile).Altresì è stato assicurato il soccorso estivo di acqua in più al secondo che Siciliacque eroga annualmente, con possibilità di recupero nei mesi più freddi. Una decisione importante che permetterà di soddisfare in modo più efficace il fabbisogno idrico urbano, soprattutto in un periodo in cui la gestione delle risorse idriche rappresenta una priorità assoluta. Durante l’incontro si è discusso anche del tariffario da applicare alla fornitura idrica. Le parti hanno concordato di stipulare un nuovo contratto specifico esclusivamente per il pozzo di contrada Castellazzo, con definizioni aggiornate in termini economici e normativi alle esigenze attuali, lasciando immutato lo stato di fatto e di diritto derivante dalle convenzioni stipulate a settembre del 2010. In tale senso si è aperto un confronto positivo sulla possibilità di attivare anche nuovi pozzi comunali, con tariffe aggiornate secondo i prezzi correnti.

“Conosco bene, per esperienza diretta e per memoria storica, la vicenda delle condotte idriche del nostro territorio: è una storia complessa, fatta di battaglie, di scelte difficili e di impegni assunti per tutelare un diritto essenziale. Mi sono sempre battuto per l’acqua, perché ritengo sia un bene primario, inalienabile e universale. L’accordo raggiunto ieri non è solo un risultato amministrativo: è il frutto di anni di lavoro, di confronto e di determinazione. Con questo passaggio saremo finalmente in grado di affermare la continuità nella fornitura idrica e superare in maniera strutturale la penuria d’acqua che da anno affligge la nostra città. Questo passaggio segna l’inizio di una nuova fase nei rapporti istituzionali e tecnici: costruttiva, trasparente e orientata al bene della collettività. Ringrazio l’Assessore Colianni, Siciliacque e i nostri funzionari, i tecnici del Comune per aver condiviso un percorso orientato alla concretezza e al bene dei cittadini. Ringrazio altresì l’onorevole Nello Dipasquale e il consigliere comunale Salvatore Artini per la loro solidarietà. Questo è un passo avanti importante per garantire approvvigionamenti certi, trasparenti e all’altezza dei bisogni della nostra comunità. Il Comune di Vittoria guarda ora con maggiore fiducia al futuro della gestione idrica locale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, moderno e sostenibile- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello”.

