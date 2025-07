Pozzallo: la “Città dei Sogni” non può restare solo uno slogan. “Serve sicurezza e dignità urbana ora!”

Pozzallo, 23 luglio 2025 – La visione di una “Pozzallo dei sogni” non può e non deve limitarsi a uno slogan da campagna elettorale. Una città pulita e accogliente non si esaurisce nel suo pur importante centro storico, che peraltro mostra ancora gravi lacune nei servizi ai commercianti. È fondamentale che questa cura e tutela si estendano a tutte le sue zone, in particolar modo alle periferie, da cui deve partire ogni discorso serio di integrazione e dignità urbana. “Pozzallo aspira a essere una città turistica organizzata e ospitale, ma prima di tutto deve essere sicura per chi la vive quotidianamente – lamenta Fratelli d’Italia. Su questo fronte, la misura è colma. Gli ultimi episodi di violenza e degrado sono la riprova di una situazione inaccettabile. Appena oggi, nella zona stazione-Giuffrida, si è verificato l’ennesimo accoltellamento tra due cittadini extracomunitari, generando comprensibile paura tra i residenti. Non è un caso isolato, un episodio analogo era già accaduto la scorsa estate”. A questo si aggiungono la grave aggressione di domenica, quando un cittadino che aveva osato riprendere con il cellulare un motociclista entrato imprudentemente nella ZTL di piazza delle Rimembranze è stato schiaffeggiato; e l’episodio di ieri sul lungomare Pietrenere, dove un altro motociclista, indispettito da un’auto, ha fermato il veicolo e lo ha colpito con quattro pugni sul tettuccio prima di fuggire.

Episodi incresciosi si susseguono, testimoniando un preoccupante scivolamento della città nel degrado e nella violenza. “Il territorio si sta perdendo, eppure il Sindaco, in quanto autorità locale di pubblica sicurezza, ha il dovere istituzionale di intervenire con decisione, attraverso piani concreti, non più solo con parole. La gente è sfiduciata, rassegnata, stanca, e non è più disposta a tollerare una città dove la legalità è opzionale e l’arroganza regna. Pozzallo merita sicurezza, ordine e rispetto, non paura. È inaccettabile che la zona Giuffrida, oggi in preda al degrado e all’insicurezza, come sottolineato da Giuseppe Sulsenti, rappresentante di Fratelli d’Italia, nell’ultimo Consiglio Comunale, sia la prima immagine che accoglie un turista che arriva in treno. È questa l’immagine che vogliamo dare di Pozzallo?

Il Circolo Fratelli d’Italia di Pozzallo si mette a disposizione di tutti i cittadini per raccogliere testimonianze, segnalazioni e denunce di episodi di violenza, degrado e insicurezza. La voce di chi vive Pozzallo ogni giorno non può più essere ignorata.

“Qualora la situazione lo richieda, ci aspettiamo che il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, si assuma le proprie responsabilità e richieda al Prefetto la convocazione urgente di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non servono più silenzi o minimizzazioni: servono atti concreti e azioni immediate.

Questo comunicato non è un attacco al paese, come qualcuno potrebbe voler sottolineare, ma un atto di responsabilità verso la comunità. Chi governa ha il dovere di garantire sicurezza e dignità ai cittadini. È il momento di invertire la rotta. Sul serio”.

