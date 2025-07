Lavori di adeguamento sismico all’I.C. “Giovanni XXIII-Colonna” di Vittoria: scuola sicura e senza doppi turni per il 2025/2026

Vittoria, 23 luglio 2025 – La Professoressa Angela Fisichella, dirigente scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII-Colonna” di Vittoria, riconfermata alla guida dell’istituto, ha comunicato ufficialmente l’avvio dei lavori di adeguamento sismico e l’organizzazione dettagliata per il prossimo anno scolastico 2025/2026. La notizia giunge a rassicurare l’intera comunità scolastica, precedentemente preoccupata per le possibili ripercussioni, in particolare l’introduzione dei doppi turni.

I lavori di ristrutturazione, avviati lo scorso 30 giugno presso il plesso di Via Milano, si protrarranno per 365 giorni e interesseranno progressivamente l’edificio, partendo dal secondo piano. Un intervento strategico, sottolinea la dirigente Fisichella, volto a garantire una scuola più funzionale, sicura e all’avanguardia, mettendo al centro la sicurezza e la serenità di studenti e studentesse.

La dirigente ha voluto dissipare ogni incertezza, spiegando che la natura parziale dei lavori permette di mantenere l’operatività degli spazi rimanenti, assicurando la regolare prosecuzione delle attività didattiche. “La natura parziale dei lavori consente il mantenimento dell’operatività degli spazi rimanenti,” ha dichiarato la Prof.ssa Fisichella, evidenziando l’impegno profuso dal suo staff dirigenziale fin da giugno per una ricognizione approfondita degli spazi e delle esigenze.

Questo lavoro meticoloso ha portato all’identificazione di una soluzione che, sebbene abbia richiesto la temporanea rinuncia all’utilizzo di alcuni laboratori (multimediale, musicale, ecc.), ha permesso di evitare l’introduzione dei doppi turni. Saranno utilizzati tutti gli spazi disponibili per assicurare pari opportunità a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria.

Attualmente, si sta procedendo con la sistemazione delle aule, un’attività che proseguirà fino al 15 settembre, data prevista per l’avvio delle lezioni. La riorganizzazione comporterà un temporaneo adattamento degli spazi, con le attività laboratoriali che verranno svolte all’interno delle aule assegnate alle singole classi. Anche l’ufficio di presidenza sarà temporaneamente spostato in ambienti di dimensioni inferiori, ma continuerà a garantire la piena fruibilità per ricevimenti, riunioni e le consuete attività lavorative, mettendo a disposizione la propria capiente sede per le esigenze didattiche.

La dirigente ha ribadito la priorità: “L’interesse primario mio e dei docenti è quello di creare meno disagi possibili ai nostri studenti e alle famiglie che devono sapere che possono con assoluta certezza continuare a portare i loro figli a scuola consapevoli che sono in un luogo sicuro e accogliente.”

La soluzione adottata, che ha scongiurato i tanto discussi doppi turni, è frutto di un lavoro di squadra. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito a evitare l’adozione dei doppi turni, dimostrando un impegno costante e mirato al buon andamento delle attività scolastiche,” ha affermato la dirigente scolastica Fisichella. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle docenti Gianna Salerno e Francesca Zelante, coadiuvate da Giampiero Sigona, per la loro meticolosa verifica delle possibilità di sistemazione delle classi, e agli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici per la gestione delle operazioni di spostamento degli arredi, nonostante le difficili condizioni estive.

L’intera comunità scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII-Colonna” può dunque guardare con serenità al nuovo anno. Dal prossimo settembre, l’istituto sarà impegnato in lavori di ammodernamento non più procrastinabili, ma l’avvio delle lezioni il 15 settembre si svolgerà in un ambiente efficiente e organizzato, garantendo la continuità del servizio scolastico e consegnando, al termine degli interventi, una scuola più sicura, moderna e funzionale.

nella foto il consiglio d’istituto

