Modica. L’Istituto Santa Marta Ciaceri celebra la Certificazione EcoSchools e Bandiera Verde FEE nel Plesso Piano Ceci

Modica – L’Istituto Santa Marta Ciaceri di Modica, nel Plesso Piano Ceci, ha ottenuto con successo la certificazione EcoSchools e la prestigiosa Bandiera Verde FEE, riconoscimenti che attestano il nostro impegno concreto per lo sviluppo sostenibile. Il Programma Eco-School è un’iniziativa europea di sensibilizzazione delle giovani generazioni all’educazione ambientale, alle buone pratiche improntate all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Il progetto ha riscosso il plauso generale per i valori veicolati: la salvaguardia dell’ambiente, attenzione alla stagionalità, ai tempi di produzione, alla filiera, alla sana alimentazione, alla cura prestata nelle varie fasi della produzione, al consumo dei prodotti genuini che si discostano dai prodotti che acquistiamo abitualmente.

Il mercatino settimanale del venerdì ha coinvolto attivamente e praticamente alunni, docenti e famiglie divenendo il momento centrale di un processo che coinvolge varie discipline oggetto di studio in un compito di realtà che mette in pratica la filiera.

La Dirigente scolastica Grazia Basile, desidera esprimere il più sincero plauso a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato: alunni, docenti, famiglie, personale ATA e componenti l’Eco-Comitato. Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione Comunale, al Sindaco per il sostegno e all’Ufficio Ecologia per la preziosa collaborazione. Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro di squadra, di passione e di dedizione, che testimoniano l’impegno della nostra comunità nel promuovere comportamenti responsabili e nel sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente.

