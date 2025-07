La maggioranza consiliare a sostegno dei cittadini: approvati gli emendamenti al PUMS

La maggioranza consiliare del Comune di Modica ha espresso pieno sostegno ai tanti residenti della zona Dente, contrari all’istituzione del senso unico in via Cesare Battisti e via Nazario Sauro. In aula, i consiglieri di maggioranza hanno votato in modo compatto per accogliere le richieste della cittadinanza, approvando all’unanimità i tre emendamenti al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) presentati dal consigliere Spadaro. Tra le decisioni assunte, spicca anche l’approvazione dell’uso gratuito del parcheggio Falcone-Borsellino, originariamente previsto a pagamento. Una scelta che va incontro alle esigenze di residenti, commercianti e visitatori, rafforzando la fruibilità della zona. Si tratta di un gesto concreto che conferma l’impegno dell’amministrazione per una politica trasparente, responsabile e realmente partecipata. Il voto unanime della maggioranza dimostra che, di fronte alle esigenze della comunità, l’ascolto e il buon senso prevalgono su ogni appartenenza politica. “Un segnale chiaro di vicinanza ai cittadini – ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo – e una conferma che il Consiglio comunale sa essere luogo di confronto e risposta alle legittime istanze della città.”

Salva