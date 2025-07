Budget di salute, a Ragusa i deputati Antonio De Luca e Stefania Campo (M5S) incontrano i vertici dell’ASP

Ragusa – Con la tappa di Ragusa si è concluso il percorso di monitoraggio promosso dall’On. Antonio De Luca sullo stato di attuazione del Budget di Salute nelle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, un’iniziativa volta a fare il punto sull’applicazione concreta di uno strumento fondamentale per garantire percorsi personalizzati di cura e inclusione per le persone con fragilità psichica.

Nella giornata di ieri l’on. Antonio De Luca, accompagnato dalla collega on. Stefania Campo e dal dott. Fiorentino Trojano, componente del Comitato per la Salute Mentale dell’Assessorato Regionale, ha incontrato la dirigenza dell’ASP di Ragusa presso la sede dell’Azienda Sanitaria per un confronto operativo e istituzionale a cui hanno preso parte la Direttrice Sanitaria Dott.ssa Sara Lanza, il Direttore Amministrativo Dott. Massimo Cicero, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Giuseppe Morando e gli operatori del DSM.

Nel corso dell’incontro l’On. De Luca ha illustrato le più recenti novità normative da lui promosse all’Assemblea Regionale Siciliana, tra cui l’incremento del 10% della riserva destinata al Budget di Salute dal bilancio dell’Asp e l’introduzione di un vincolo normativo che prevede che l’Assessore alla Salute presenti entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione scritta alla Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana sull’impiego delle risorse da parte di ciascuna ASP.

Durante il confronto sono state segnalate alcune difficoltà applicative che hanno determinato ritardi nell’avvio dei primi piani terapeutici individualizzati e sono stati chiariti diversi aspetti tecnici e organizzativi, con particolare attenzione alla necessità di programmazione sulla base del fabbisogno epidemiologico, per garantire una distribuzione preventiva delle risorse tra i vari moduli dipartimentali. La direzione dell’Asp ha inoltre espresso la volontà di procedere con l’attivazione di nuovi PTI e con l’aggiornamento dell’albo degli enti cogestori.

Nel pomeriggio si è svolto un incontro pubblico con le associazioni dei familiari e le cooperative sociali, un momento di ascolto partecipato che ha dato voce alle esperienze concrete degli operatori e delle famiglie, mettendo in luce criticità, ma anche buone pratiche e spunti per migliorare l’accessibilità e la qualità degli interventi previsti dal Budget di Salute

“Questo percorso, che ha toccato tutte le province siciliane, ci restituisce un quadro utile e concreto sullo stato di applicazione del Budget di Salute – dichiarano congiuntamente l’On. Antonio De Luca e l’on. Stefania Campo – È emersa con chiarezza la necessità di rafforzare l’impegno delle ASP nella costruzione di percorsi terapeutici individualizzati, attraverso una programmazione mirata e una governance partecipata. Continueremo a vigilare, perché le risorse previste dalla legge siano realmente tradotte in servizi e opportunità per le persone più fragili. Il Budget di Salute non può restare un principio astratto, ma deve diventare uno strumento concreto di inclusione e dignità”.

