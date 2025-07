Modica: “Transizione digitale, ottenuti 1mln e 200.000 euro di finanziamenti PNRR”

L’Amministrazione comunale di Modica ha raggiunto l’importante traguardo di 1 milione e 200 mila euro di finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR per la transizione digitale della pubblica amministrazione. Fin dall’inizio del mandato – ha detto Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici – abbiamo considerato la trasformazione digitale dell’ente, una priorità strategica, ponendola al centro della nostra visione di una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. Non a caso, siamo riusciti a intercettare e ottenere tutti i bandi disponibili, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I fondi ottenuti serviranno a dare forma a una vera e propria rivoluzione digitale a Palazzo San Domenico. Una trasformazione che, da un lato, semplificherà radicalmente l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, e dall’altro ottimizzerà i flussi di lavoro e le attività quotidiane di tutti gli uffici, con evidenti benefici in termini di efficienza, trasparenza e tempi di risposta. Grazie a questi finanziamenti sarà implementata l’infrastruttura cloud dell’ente; il sistema PagoPA per i pagamenti digitali; l’integrazione con l’App IO; la piattaforma Municipium per la comunicazione diretta con la cittadinanza; la digitalizzazione completa dello stato civile e dell’anagrafe; la transizione digitale del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). Grazie anche al contributo fornito da alcuni consiglieri comunali, che hanno lavorato insieme all’amministrazione per il raggiungimento di questi risultati, in modo particolare il consigliere Michelangelo Aurnia, che ha sostenuto con impegno e convinzione il progetto, adoperandosi in prima persona nel raggiungimento del risultato finale. Aurnia, che ha accolto positivamente, la variazione di bilancio in entrata di somme finalizzate alla digitalizzazione del SUAP, approvata dall’ultimo Consiglio comunale. Fin dal nostro insediamento avevo invitato l’amministrazione, affinché ci si attivasse per rendere il SUAP digitale e consono ai nostri tempi. Scontiamo un ritardo di parecchi anni, con le pratiche che sono ancora protocollate e gestite in maniera cartacea, con evidente disagio degli addetti ai lavori e dell’utenza, in una città a vocazione turistica e con un fermento economico come quello della nostra Modica. Addirittura, alcuni soggetti esterni che svolgono come servizio la gestione di tali pratiche, si rifiutano di collaborare con i professionisti coinvolti, vista la vetusta’ delle procedure. Un altro passo avanti di quest’amministrazione che tra i suoi obiettivi ha una gestione ‘smart’ ed efficiente dell’Ente”. Nei prossimi mesi, – hanno dichiarato dall’amministrazione – saranno avviate una serie d’iniziative per accompagnare i cittadini in questa nuova fase, con attività d’informazione, facilitazione e supporto all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, affinché nessuno resti indietro. Insomma, si sta costruendo una pubblica amministrazione pronta per il domani: più accessibile, più veloce, più trasparente.

