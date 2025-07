“Le notti senza memoria” di Carmelo Sardo darà il via alla settima edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”

Sampieri(Scicli) – Martedì 22 luglio primo ciak alle ore 19.00 nel living del Pata Pata per la settima edizione di “Autori e Libri, conversando a Sampieri”.

Carmelo Sardo, firma storica del TG5 e autore de “Le notti senza memoria” dialogherà con la giornalista Chiara Scucces intorno al romanzo. Un romanzo che sembra sintetizzare le esperienze di uno scrittore abituato generalmente ai fatti di cronaca, a stare sempre sul pezzo ma stavolta si immerge nelle sensazioni e nelle emozioni personali.

Racconta della vita di Carlo che ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, donna fascinosa conosciuta per caso in un bar quando lei aveva vent’anni e lui trentadue. Di notte, nel sogno, la loro passione si fa sempre più travolgente, mentre nella vita reale con lei le cose sono molto diverse. Carlo prova a rifarsi una vita. Si sposa con un’amica di Nora, ma il matrimonio non funziona. Dalla città siciliana in cui vive, si trasferisce a Milano per lavoro. Ma c’è sempre Nora nei suoi sogni, ama ancora lei. Sarà un incidente stradale a liberarlo dai fantasmi e a fargli scoprire una verità sconvolgente, che lo costringerà a riscrivere l’intera storia della sua vita.

Carmelo Sardo è un giornalista di lungo corso. Caporedattore alla cronaca del TG5. “Le notti senza memoria” è la sua settima opera proposta alla candidatura del Premio Strega 2025.

Ingresso Libero.

