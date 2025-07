40 anni dopo: i baluardi dell’Atletica Modicana festeggiano amicizia e sacrifici

MODICA, 19 Luglio 2025 – Quarant’anni non sono bastati a spegnere la fiamma di una passione e di un’amicizia forgiate sul campo e sull’asfalto. Un gruppo di ex atleti modicani si è ritrovato in questi giorni per celebrare un legame indissolubile, nato dall’amore per l’atletica leggera e dai sacrifici condivisi.

Erano i baluardi di questo sport a Modica, e ogni giorno, con una passione contagiosa, si ritrovavano al piazzale Fabrizio (oggi piazza Baden Powell) per allenarsi. Non importava la pioggia, il freddo o le impervie condizioni dell’asfalto; non c’erano strutture all’epoca, solo una forza di volontà ferrea e tanto cuore. L’obiettivo era sempre lo stesso: crescere, migliorare, fare un piccolo passo in più rispetto al giorno precedente.

Il culmine di questo percorso arrivò nel 1985, quando il sogno di un’intera squadra divenne realtà: la società “Atletica Modica” si qualificò per gli interregionali di Grosseto. Un traguardo incredibile, raggiunto con il sudore, la determinazione e l’impegno costante.

Questo successo, e l’intera esperienza che li ha formati, è merito di chi ha creduto in loro: il loro instancabile Mister Sasà Giannone, una guida tenace che li ha spronati e motivati, e i suoi preziosi collaboratori Giacomo Pluchino e Giancarlo Greco.

Oggi questi atleti sono adulti, padri di famiglia e professionisti affermati, ma dentro di loro vivono ancora quei valori che l’atletica leggera ha saputo infondere: impegno, sacrificio e amicizia. Un patrimonio umano che continua a unire e a ispirare, dimostrando come lo sport sia una palestra di vita che forgia non solo corpi, ma soprattutto caratteri e legami indissolubili.

