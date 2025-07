Modica. Scontro fra tre autovetture e un motociclo sul Viadotto Guerrieri: due feriti(VIDEO)

Modica, 18 Luglio 2025 – Un incidente stradale si è verificato oggi sul Viadotto Guerrieri, coinvolgendo tre autovetture e un motociclo. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sembrerebbe essere un sorpasso azzardato.

Due giovani Modicani, a bordo delle auto coinvolte, hanno riportato ferite, ma secondo le autorità le loro condizioni non sono gravi. Subito dopo l’incidente, il traffico sulla arteria è stato completamente bloccato per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale e le squadre del 118, che hanno prestato assistenza ai feriti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità. I conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest.

Gli automobilisti diretti in quella zona sono stati invitati a percorrere strade alternative per evitare ulteriori disagi. Si raccomanda cautela a tutti gli utenti della strada, in particolare in condizioni di traffico intenso e di manovre rischiose.

Salva