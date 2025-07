Ragusa. Fondi Anas e gli interventi realizzati grazie alle segnalazioni del Consigliere Sortino

Ragusa – “Ho preso parte con soddisfazione, nei giorni scorsi, a una conferenza stampa indetta dalla giunta comunale, segnatamente dall’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, dove si è parlato dei fondi Anas e di come saranno spesi”. E’ quanto riferisce il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Sortino, il quale aggiunge: “Numerosi gli interventi previsti per marciapiedi, pubblica illuminazione, sicurezza stradale ma anche fondi per il futuro museo dell’astronomia al palazzo della Cancelleria, per la Scuola dello sport in contrada Selvaggio e per i bassi di palazzo dell’Aquila. Sono numerosi i sopralluoghi effettuati in questi due anni di attività insieme al personale degli uffici tecnici e agli assessori che ringrazio per il continuo ascolto dei cittadini considerando il fatto che le segnalazioni sono molte e i soldi pubblici a disposizione chiaramente non sono infiniti. Tra i vari interventi che verranno, menziono il marciapiede e la pubblica illuminazione in via Colleoni tratto Suore-via avv. Lorenzo Monaco, oggi di fatto inesistenti; il marciapiede ormai divelto dalle radici degli alberi in via Ugo La Malfa; il passaggio pedonale rialzato in viale Enzo Ferrari in prossimità della Ragioneria e dello Scientifico; e poi l’illuminazione di via Vincenzo Monti oggi totalmente assente. Numerosi altri interventi saranno predisposti e altri ancora dovranno essere programmati. Intanto, però, ringrazio il sindaco e l’assessore Giuffrida per l’attenzione sul tema”.

