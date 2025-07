Calcio. Velocità e fantasia: Facundo Margaritini è un nuovo attaccante del Vittoria

VITTORIA, 18 Luglio 2025 – Il Vittoria mette a segno un colpo che promette di aggiungere brillantezza e imprevedibilità al reparto offensivo biancorosso. Facundo Margaritini, esterno d’attacco classe 2002, è ufficialmente un nuovo giocatore del club. Argentino di nascita, cresciuto in una delle scuole calcio più esigenti al mondo, porta con sé talento, fame e la voglia di lasciare il segno in una piazza che ama chi lotta e gioca con il cuore.

Nato a Córdoba, Margaritini ha iniziato il suo percorso nel prestigioso Instituto Atlético Central Córdoba, una storica fucina di talenti della Serie A argentina. Qui si è formato in un contesto tecnico di altissimo livello. Dopo le esperienze con l’Unión de Oncativo, ha intrapreso il suo percorso in Italia giocando con Rocca Acquedolcese, Modica e Unitas Sciacca, lasciando sempre ottime impressioni per le sue qualità tecniche, la rapidità di esecuzione e l’intelligenza tattica.

Esterno offensivo agile e sgusciante, Margaritini può giocare indifferentemente su entrambe le fasce, capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e accendersi tra le linee con cambi di ritmo e giocate d’istinto.

“Vittoria rappresenta per me una grande occasione,” ha dichiarato Margaritini. “Mi sento pronto, maturo e motivato. Ho trovato una società seria, un ambiente caloroso e un progetto che mi ha convinto sin dal primo momento. So che qui si respira calcio vero e non vedo l’ora di scendere in campo per dimostrare tutto il mio valore. Sono argentino, e chi nasce lì sa bene cosa significa lottare per una maglia.”

Soddisfatto anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, che sottolinea: “Facundo è un innesto di qualità e personalità. Ha dribbling, corsa, e sa essere concreto sotto porta. Ma soprattutto è un ragazzo umile, con la testa giusta, pronto a mettersi al servizio della squadra. Siamo certi che con mister Campanella potrà crescere ancora, diventando un’arma importante nel nostro attacco.”

Con l’arrivo di Margaritini, il FC Vittoria aggiunge un altro tassello prezioso al mosaico offensivo, in vista di una stagione che si preannuncia intensa, ambiziosa e ricca di emozioni.

