Modica Calcio. Dario Cappello un’altra riconferma rossoblu

Modica – Il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta continua a costruire il proprio futuro e a dare forte importanza a ragazzi di prospettiva come Dario Cappello.

L’esterno, infatti, è confermato all’interno della rosa guidata da Filippo Raciti nella stagione 2025/26. Arrivato a Modica in punta di piedi ha saputo guadagnarsi un post da titolare, dimostrando di essere pronto a dare tutto per questi colori. Caratteristica che lo ha portato ad essere confermato anche per questa stagione.

Ragazzo in grado di ricoprire tutta la fascia sinistra, ha dimostrato di saper far valere il proprio gioco in fase difensiva, così come in quella offensiva tra inserimenti e fraseggi lungo linea. Adesso avrà modo di crescere ancora con una nuova guida tecnica, nuove idee e compagni pronti ad aiutarlo nel suo sviluppo sportivo.

Cresce l’attesa per il nuovo Modica Calcio, un’attesa che racconta di lungimiranza e sguardo verso il futuro, quello che questa società ha subito messo in primo piano come mantra del nuovo corso.

