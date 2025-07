Modica. Memorial “Nino Viola” di calcio a 7: la Beauty Man si aggiudica la XXV edizione

Beauty Man 3

Vetreria Carpenzano 2

Marcatori: pt 4′ Vitale, 18′ Manfrè, 19′ e 21′ Matias Giardina, 23′ Galfo

Beauty Man: Modica, Leone, Vitale, Buscema, Caccamo, Paolino, Amore, Galfo, Blandino, Manfrè, Ambrogio, Spadaro.

Vetreria Carpenzano: Molica, Caruso, Barrera, Rosa, Ruggeri, Sangiorgio, Scarso, Maltese, Cappello, Matias Giardina, Michele Giardina, Scollo.

Arbitri: Massimo Belluardo e Luca Ruta

Modica – Battendo con il punteggio di 3 – 2 la Vetreria Carpenzano, la Beauty Man si è aggiudicata la XXV^ edizione del Memorial “Nino Viola” di calcio a 7 la cui finalissima si è disputata domenica sera sul campo sintetico del Centro Sportivo Airone, che da sempre ospita la manifestazione in memoria dell’ex calciatore del Modica Calcio, appuntamento estivo ormai tradizionale dell’estate modicana.

Dopo una gara bella è combattuta giocata davanti a una folta presenza di pubblico in tribuna, i gialloneri della Beauty Man hanno avuto la meglio sui biancoazzurri della Vetreria Carpenzano che per il secondo anno consecutivo è arrivata in finale, non riuscendo però a portare a casa l’ambito trofeo.

La Beauty Man parte con il piede pigiato sull’acceleratore e dopo aver colpito una traversa, passa in vantaggio al 4′ con un gol di Vitale. La Vetreria Carpenzano accusa il colpo e non riesce a trovare le contromisure e al 18′ la Beauty Man trova il raddoppio con Manfrè che batte Molica per la seconda volta.

La Vetreria Carpenzano non si abbatte e nel giro di 2′ ristabilisce la parità. Al 21′ è Matias Giardina a dimezzare lo svantaggio e dopo 120” a mettere a segno la sua doppietta personale che rimette il risultato in perfetta parità. L’equilibrio dura soltanto 2′. al 23′, infatti, la Beauty Man ritrova il vantaggio grazie alla rete su calcio piazzato dalla distanza messo a segno da Galfo. Quello dell’ex giocatore del Modica Calcio sarà il gol che deciderà la sfida che a tratti è stata tesa, ma ha anche regalato diversi spunti di bel gioco.

La prima frazione di gioco, finisce così con la Beauty Man in vantaggio di misura. Nella ripresa la Vetreria Carpenzano ha cercato di alzare il ritmo del gioco alla ricerca del pareggio, ma la Beauty Man si è difesa con ordine e in un paio di circostanze è andata anche vicino al quarto gol. Alla fine dei tempi regolamentari il risultato non cambierà più e al triple fischio di Massimo Belluardo e Luca Ruta è la formazione giallonera a far festa.

Subito dopo si è tenuta la premiazione delle squadre, alla presenza di Margherita Sammito, moglie di Nino Viola, delle figlie e i familiari che ogni anno collaborano affinchè la kermesse in ricordo di “Nino” abbia sempre più successo. Prima di consegnare i premi, Carmelo Modica, infaticabile organizzatore della manifestazione, ci ha tenuto a ringraziare tutti i partecipanti e tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito e collaborato alla riuscita dell’evento che quest’anno ha festeggiato le nozze d’argento.

“Anche quest’anno – ha spiegato Carmelo Modica – siamo riusciti a creare dei bei momenti per ricordare Nino Viola, grande esempio di sport e lealtà che era un grande amico un po’ di tutti. Mi preme ringraziare la proprietà del Centro Sportivo, nella figura della signora Lidia Barone e la sua famiglia, che ogni anno mette a disposizione la struttura per ospitare la manifestazione diventata un appuntamento fisso dell’estate modicana. Un grazie sentito va all’amico Salvatore Cassibba che da sempre mi è stato vicino, al Csen Ragusa con in testa il presidente Sergio Cassisi, che da qualche anno mi supporta nell’organizzazione così come il gruppo Blanco Petroli. Da questa edizione, inoltre, il torneo si è arricchito per quanto riguarda la comunicazione, con un aggiornamento continuo sui social con foto e video dei momenti più salienti di ogni giornata. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di Generali Assicurazioni, dell’Impresa Edile Muriana e all’Autoscuola Giovanni Modica, che hanno sostenuto questa iniziativa che ha reso più fluida la comunicazione e più “moderno” il torneo. Naturalmente il mio grazie va anche alla famiglia di Nino Viola – che ogni anno mi è vicina e mette in palio il memorial che ricordo resta definitivamente in possesso alla squadra che riesce a vincere il memorial per due volte entro i cinque anni – conclude Carmelo Modica grazie a tutti gli sponsor senza i quali non saremmo qui ogni estate per questo bel ricordo in memoria di Nino Viola”.

Subito dopo è iniziata la premiazione delle squadre e l’assegnazione dei premi personali dei giocatori che si sono messi in evidenza in questa XXV^edizione del Memorial. Il premio come miglior portiere del torneo è andato a Giorgio Modica della Beauty Man, che seppur non più giovanissimo ha dimostrato di saperci fare tra i pali oltre a passione e serietà. Il premio dei “bomber” con 16 reti è andato a Antonio Agosta della Matteini Teloni, mentre il gol più bello del torneo è stato votato quello di Rosario Spadaro della Falegnameria Liuzzo. Un premio di ringraziamento è andato anche al GAS (Gruppo Arbitri Scicli).

Per quanto riguarda la classifica finale della manifestazione, oltre al primo posto della Beauty Man, alla piazza d’onore della Vetreria Carpenzano, al gradino più basso del podio dei campioni uscenti della Casa della Frutta, da registrare il quarto posto della Car.Al., il quinto posto della Matteini Teloni, il sesto della Falegnameria Clad, la settima posizione della Moto Rood e a completare la top eight della venticinquesima edizione l’ottavo posto della Piscine Sirio Sport.

Salva