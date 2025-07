Ragusa. Nasce il Palio delle Contrade, un evento per valorizzare l’identità del territorio

Ragusa – “Le contrade, le frazioni, le aree rurali – afferma il sindaco, Peppe Cassì – non sono margini, ma cuori pulsanti di una città diffusa. Se è vero che per tutta l’estate ogni weekend di Ragusa è e sarà contraddistinto da più eventi, se è vero che è impossibile pensare di organizzare iniziative in ogni contrada, ciò non vuol dire che non si possa far nulla per favorire i legami, il tessuto sociale e le occasioni di incontro anche in queste aree. Per questo abbiamo deciso di coinvolgerle tutte in un grande evento pensato appositamente per loro.

Nasce così il Palio delle contrade, una manifestazione che intende valorizzare l’identità, la storia e le tradizioni del nostro territorio attraverso giochi, competizioni, costumi e momenti di condivisione.

Una condivisione che vogliamo contraddistingua questa iniziativa fin dal principio, affinché non sia calata dall’alto ma nasca e cresca attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità”.

“Sono tante le esigenze delle aree rurali del nostro splendido e vasto territorio, che conta oltre 280 contrade – prosegue l’assessore alle Contrade, Andrea Distefano – ma sappiamo bene che questi bisogni non sono solo materiali e più volte ci è stato chiesto di promuovere anche qui momenti ricreativi dall’importante valore sociale.

Abbiamo quindi immaginato questa prima, sperimentale, edizione del palio delle Contrade, come una manifestazione itinerante, capace di favorire la partecipazione di tutti con attività sportive, giochi della memoria, momenti artistici e occasioni di convivialità. Non sarà soltanto una festa ma un’esperienza collettiva nata dal confronto e dal coinvolgimento di famiglie, comitati, associazioni e cittadini di ogni età.

Per questo invitiamo tutti coloro i quali vorranno contribuire alla sua ideazione e organizzazione (Associazioni culturali e sportive, Gruppi di volontariato, Comitati di cittadini, Istituzioni scolastiche, attività private, singoli cittadini) a manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività del Palio entro il 22 luglio compilando il modulo disponibile al link https://forms.gle/deaBE8QbEF3LS2ro8 ”.

