A Ragusa sorgerà un Playground

Ragusa – “Cos’è un playground? È un’area sportiva che va oltre lo sport, un luogo all’aperto dove poter praticare attività fisica e giochi, organizzare eventi e favorire la socializzazione, specie nelle periferie. Un’area – afferma il sindaco, Peppe Cassì – che presto sorgerà a Ragusa.

Dimostrando ancora una volta una straordinaria capacità di intercettare finanziamenti e di trasformali in interventi concreti, il nostro Comune è stato infatti inserito tra gli 85 beneficiari dell’Avviso per la realizzazione di playground in aree pubbliche periferiche di libero accesso, nell’ambito del progetto “Sport Illumina” di Sport e Salute. Un progetto curato dall’Assessorato allo Sport in sinergia con quello ai Lavori pubblici e quello all’Ambiente, che sarà realizzato in un’area prossima alle zone residenziali, che sveleremo non appena sarà completato l’iter con i tecnici di Sport e Salute. Di 200.000€ l’ammontare del finanziamento ricevuto.”

“Una vera e propria piazza di comunità aperta andrà quindi ad aggiungersi alle nostre strutture sportive comunali – prosegue l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi -. La creazione di nuovi spazi, specie se sportivi e di socializzazione, è infatti un aspetto fondamentale tanto per lo sport quanto per le generazioni più giovani.

Oltre alla manutenzione continua di cui i nostri 18 impianti necessitano; oltre ai lavori della pista di atletica del Petrulli, per la nuova palestra per scherma, volley e basket e per la progettazione della nuova Cittadella dello sport, servono infatti nuove aree sportive pensate per la socializzazione e per lo scambio intergenerazionale, che possano coprire le esigenze di una città piccola ma territorialmente estesa, esigente e ricca di passioni”.

