Pedoni a rischio a Scicli: urgono interventi per la sicurezza stradale

Scicli, 14 luglio 2025 – La sicurezza dei pedoni nel centro storico di Scicli è diventata una questione sempre più pressante, con il Corso Umberto che si conferma come una delle arterie più pericolose. In particolare, dopo l’intersezione con Via Ospedale, le auto transitano ad alta velocità, trasformando un’area densamente frequentata in un potenziale scenario di incidenti.

Pochi giorni fa, un episodio allarmante ha messo in luce la gravità della situazione: un’automobile, sbandando, è finita contro il muro di un immobile al civico 75, lasciando evidenti tracce. Questo evento ha sollevato forti preoccupazioni, dimostrando come anche sui marciapiedi i pedoni siano a rischio concreto di essere coinvolti in incidenti, schiacciati tra veicoli e edifici.

Il Comitato Cambiare Scicli denuncia la quasi totale assenza di controlli da parte della Polizia Municipale all’incrocio di Via Ospedale con il Corso Umberto. Questa mancanza di vigilanza favorisce l’eccesso di velocità e la sosta selvaggia sui marciapiedi e agli incroci con le vie secondarie, costringendo i pedoni a scendere in strada e esponendoli a pericoli maggiori.

Considerata la situazione di rischio, il Comitato Cambiare Scicli si è fatto portavoce delle preoccupazioni dei cittadini e si rivolge direttamente al Sindaco di Scicli e al Comando della Polizia Municipale. Le richieste sono chiare e mirano a tutelare l’incolumità pubblica:

Installazione di un attraversamento pedonale rialzato: Si propone di posizionare un attraversamento rialzato a fianco della Farmacia Cartia. Questo accorgimento è fondamentale per indurre i veicoli a ridurre la velocità e garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Servizio di vigilanza adeguato: È indispensabile disporre un servizio di vigilanza regolare della Polizia Municipale all’incrocio tra Via Ospedale e il Corso Umberto. L’area, infatti, è ad alta intensità di traffico e parcheggi, con la presenza di servizi essenziali come la farmacia e numerosi locali pubblici e attività commerciali. Controlli costanti sono necessari per arginare le violazioni al Codice della Strada.

L’azione del Comitato Cambiare Scicli, come sottolineato, ha lo scopo di evidenziare le problematiche del territorio e proporre soluzioni concrete. La cittadinanza di Scicli attende con la massima urgenza l’adozione dei provvedimenti richiesti a salvaguardia dell’incolumità dei pedoni.

Il Comitato conclude con una nota polemica nei confronti di una certa mentalità politica, che si presume ancora legata a logiche clientelari e che, a loro avviso, è destinata a scomparire senza lasciare traccia. L’obiettivo primario rimane la sicurezza e il benessere dei cittadini di Scicli.

