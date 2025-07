Premio “Ragusani nel Mondo”, conosciamo i premiati: Domenico Pisana, voce poetica e intellettuale della cultura iblea nel mondo

Ragusa, 12 Luglio 2025 – Un premio speciale, per un’edizione speciale. In occasione del trentennale del Premio “Ragusani nel Mondo”, che si svolgerà il 26 e 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa, viene celebrato uno dei più raffinati ambasciatori della cultura iblea nel mondo: Domenico Pisana, poeta, critico letterario, teologo e infaticabile animatore culturale. Nato a Modica nel 1958, Pisana ha fatto della parola — scritta, parlata e pensata — il centro della sua lunga attività, coniugando sapienza umanistica, rigore etico e passione civile. Laureato in Teologia Morale con un dottorato all’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense, ha insegnato per quarant’anni nelle scuole, formando generazioni di studenti. Ma è nel campo della promozione culturale che ha lasciato un segno profondo.

Fondatore e presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica, oggi giunto al ventennale, è autore di un’impressionante produzione: 11 raccolte poetiche, 13 testi di critica letteraria, altrettanti di taglio etico-teologico, saggi storici, manuali didattici e oltre 30 premi ricevuti tra Italia e mondo.

La sua poesia e i suoi studi sono stati tradotti in oltre 12 lingue, dall’inglese al greco, dal turco all’arabo. Ha tenuto conferenze in luoghi simbolici della cultura europea — da Madrid a Firenze, fino a Zacinto in Grecia — ed è stato protagonista di un’intensa attività di dialogo con il mondo arabo, in particolare con l’Egitto, dove collabora con l’associazione “Egitto Ora” e dove ha partecipato, al Cairo, alla III Conferenza internazionale su “Inclusione e diversità nell’era dell’umanesimo digitale”. È stato premiato in Svizzera, Libano, Turchia, Bosnia, e in tutta Italia, con riconoscimenti che attestano non solo la qualità della sua opera, ma anche il suo ruolo di ponte tra le culture, in nome della pace e della bellezza. Domenico Pisana rappresenta dunque un’eccellenza profonda del nostro territorio, capace di far viaggiare le parole e i valori della terra iblea in tutto il mondo. Il riconoscimento che riceverà al Premio “Ragusani nel Mondo” è un omaggio alla sua instancabile dedizione alla cultura, alla poesia e al dialogo tra i popoli.

