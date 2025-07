“Luminessenza” mostra multimediale del pittore modicano Franco Fratantonio a Palermo

Palermo – “Luminessenza, iconografia della luce” è il titolo di una mostra multimediale del pittore modicano Franco Fratantonio che si terrà dal 24 luglio e sino al 24 agosto 2025 nella Cappella della Incoronata di Palermo.

L’evento, che sarà inaugurato il 24 luglio alle ore 17,30 alla presenza di autorità istituzionali, politiche e religiose, si avvale del patrocinio dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’identità siciliana e dell’egida del Museo regionale d’arte moderna e contemporanea Riso, si avvale di diciotto opere tra quadri (pastelli, oli e acquarelli), neon, video (Pozzo Paradiso) che raccontano il rapporto sembra forte ed evidente tra luce e colore che negli anni è diventata la cifra artistica del talentuoso pittore siciliano.

La mostra, che ha già riscosso successo di pubblico e di critica nella esposizione nel Museo d’arte contemporanea San Rocco di Trapani nel 2022, si presenta come un excursus intenso nel percorso artistico di Franco Fratantonio, dalle prime opere a quelle più recenti. La sua ricerca della luce, sottolinea Liborio Palmeri, infatti, non è quella di un paesaggista, sebbene i suoi lavori partano da un’osservazione innamorata della Natura. É come se quest’artista trasmettesse una vibrazione fisica al colore, una luminescenza straordinaria, che, però, travalica la dimensione puramente naturalistica.

“La mostra di Fratantonio rappresenta un’occasione preziosa, commenta l’assessore per i Beni Culturali e l’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, per valorizzare non solo il talento di un artista siciliano che ha saputo coniugare la ricerca della luce con la valorizzazione dell’identità siciliana, mostrando una straordinaria sensibilità e maestria, ma anche uno dei luoghi più suggestivi del nostro patrimonio culturale come la Cappella dell’Incoronata”

Franco Fratantonio nasce a Modica 63 anni fa. Nel 1984 si trasferisce a Milano conseguendo prima il diploma del Liceo Artistico e poi quello in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Durante gli anni di formazione artistica Franco Fratantonio conosce e frequenta artisti e studiosi di grande rilievo culturale. Sono gli anni in cui la ricerca e la sperimentazione determinano una conoscenza maggiore del linguaggio e della tecnica. Dopo venti anni di permanenza a Milano sente forte il richiamo della propria terra e ritorna a vivere e a lavorare a Modica. Venticinque le mostre personali, diciassette quelle collettive e sette le partecipazioni compiute in ogni angolo del Paese. A Modica opera in un atelier frequentata da artisti e visitatori.

