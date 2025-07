“Ex Mattatoio. Presto la Città delle Ragazze e dei Ragazzi sarà una realtà”

Sopralluogo ieri dell’amministrazione comunale all’ex Mattatoio di via Fontana dove sono in corso i lavori, finanziati dal piano di Agenda Urbana Ragusa Modica -azione 9.3.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020- per il recupero e la realizzazione della Città delle Ragazze e dei Ragazzi. Si tratta di un centro di aggregazione per minori che nasce nel complesso edilizio, appunto, dell’ex mattatoio. Un importo contrattuale di quasi 3 milioni di euro e ieri, insieme ai progettisti e ai responsabili della ditta che ha in appalto l’opera e che sta procedendo speditamente negli interventi previsti, abbiamo verificato lo stato di avanzamento dei lavori. E’ uno dei cantieri più importanti fra quelli che sono attivi nella nostra Città e siamo già ad un buon livello di completamento. Credo, ragionevolmente, – ha detto Antonio Drago assessore ai ll.pp. – che nei primi mesi del 2026 saremo in condizione di offrire questo luogo alla nostra Città. E’ uno spazio dedicato soprattutto ai più giovani e diventerà un luogo di momenti di bella e importante aggregazione sociale anche perché si trova a ridosso di quello spazio di Crisci Ranni che è un vero e proprio cantiere educativo”

