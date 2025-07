Aeroporto, audizione Quarta commissione, Campo: “Inammissibile continue assenze del governo”

Comiso – “Inammissibile l’assenza del governo regionale all’audizione in Quarta commissione sull’aeroporto, che era già slittata di una settimana proprio per l’assenza del governo”. Lo dice la deputata regionale del M5S, Stefania Campo, che oggi ha preso parte a Palermo all’audizione proprio sull’aeroscalo comisano. “Gli assessori Aricò e Dagnino della Giunta Schifani erano già assenti al Consiglio comunale aperto, dimostrando così tutto il proprio disinteresse per il nostro territorio. Ringraziamo, invece, la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il commissario della Camera di commercio del Sudest, Antonino Belcuore, che sono sempre stati interlocutori seri e presenti, ma non si può continuare a parlare solo con i rappresentanti di livello locale e territoriale. E’ necessario confrontarsi direttamente col governo Schifani e dunque abbiamo chiesto che la seduta si rifaccia, proprio perché abbiamo necessità di capire se la Regione siciliana può sostenere i piccoli aeroporti in maniera strutturale, per garantirli a prescindere da chi ne abbia la gestione, in maniera da risollevare le sorti non solo di Comiso ma di tutta l’Isola. È ormai assodato che i piccoli aeroporti necessitano dell’intervento pubblico per potere continuare a garantire quello che in Sicilia è un servizio essenziale e indispensabile”.

Salva