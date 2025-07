82° Anniversario dello Sbarco Alleato a Scoglitti: cerimonia commemorativa

Vittoria – Giovedì 10 luglio, la Città di Vittoria ricorderà l’82° anniversario dello Sbarco degli Alleati a Scoglitti, evento cruciale che segnò l’inizio della liberazione della Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia ufficiale si terrà alle ore 9.30 in piazza Andrea Castelli, alla presenza delle massime autorità civili e militari, con la partecipazione di una rappresentanza delle forze armate statunitensi, a testimonianza del profondo legame tra la comunità locale e i valori di libertà e democrazia.

A seguire, la commemorazione proseguirà in contrada Berdia, presso la casamatta lungo la strada per Scoglitti, luogo simbolico della memoria dello sbarco. In occasione dell’anniversario, è previsto anche un appuntamento culturale serale, che si terrà alle ore 19.30 presso il Club Nautico di Scoglitti: la presentazione del saggio di Rosario Mangiameli, “Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943”. All’incontro interverranno: Paolo Monello, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali Rosario Mangiameli, Professore Emerito dell’Università di Catania Chiara Ottaviano, direttrice dell’Archivio degli Iblei e della Cliomedia Public History Franco Nicastro, giornalista e il Sindaco Francesco Aiello. Una giornata di memoria e riflessione, che unisce il ricordo del passato al valore della conoscenza storica, per continuare a costruire una cittadinanza consapevole e radicata nei principi di pace, libertà e democrazia.

