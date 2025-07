Celebrazioni nuziali a Noto: attesa per il matrimonio di Fuschia Katherine Sumner e Maximillian Wright

Noto – La città di Noto si prepara ad accogliere un evento esclusivo che vedrà protagonisti volti noti del panorama artistico internazionale. Dal 10 al 12 luglio si celebrerà infatti il matrimonio di Fuschia Katherine Sumner, attrice e regista, figlia del celebre musicista Sting, storico frontman dei The Police, e di Maximillian Wright, direttore creativo. Tra gli ospiti attesi figurano nomi illustri come Eric Clapton e Shaggy, oltre naturalmente al padre della sposa, Sting. La cerimonia e i momenti legati ai festeggiamenti si svolgeranno in alcune delle più suggestive location della città barocca, tra cui Palazzo Nicolaci, la corte interna e il Teatro Tina Di Lorenzo, concessi dal Comune di Noto nell’ambito di un accordo riservato. Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, sono state previste alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro storico. In particolare, saranno riservati alcuni stalli in piazza Landolina e in via La Rosa, mentre il divieto di sosta sarà in vigore nelle stesse date in via Cavour (dal civico 53 al 57), largo Landolina, via La Rosa (lato Teatro comunale) e via Montuoro (lato Cattedrale). Fuschia Katherine Sumner, conosciuta anche come Kate, è nata nel 1982 dal primo matrimonio di Sting con l’attrice Frances Tomelty. Attrice e regista affermata, ha recentemente condiviso sui propri canali social alcuni momenti dei giorni precedenti le nozze, tra cui una foto con la didascalia “Not long now”, che lascia intuire l’avvicinarsi della cerimonia. Con il futuro marito, Maximillian Wright, la coppia ha già un figlio, nato poco più di un anno fa. La città di Noto si conferma ancora una volta scenario privilegiato per eventi di risonanza internazionale, coniugando eleganza, storia e bellezza.



