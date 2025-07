Chiaramonte, degrado di Corso Kennedy. Iacono e Chinnici: “Interventi urgenti per ridare decoro e pulizia”

Chiaramonte Gulfi – “Corso Kennedy, una delle principali vie di accesso alla città, versa in condizioni di totale abbandono, mentre l’amministrazione comunale preferisce dedicarsi a sterili operazioni di facciata”. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Gaetano Iacono – coordinatore cittadino di FdI – e Federico Chinnici che tornano a puntare i riflettori su una situazione ormai insostenibile per cittadini e attività commerciali.

“Le scerbature sono state effettuate in maniera maldestra. Basti pensare che sono stati tagliati gli alberi sempreverdi, fondamentali per prevenire smottamenti, lasciando rami secchi e accatastati che rappresentano un pericolo per possibili incendi. Nel frattempo, le piante rampicanti che invadono la struttura scolastica non vengono rimosse”, dicono i consiglieri.

“Ciò che colpisce sono le condizioni delle scalinate adiacenti al plesso scolastico: esse sono infestate da roditori e serpenti, con segnalazioni ignorate da settimane. La strada sottostante, sede dell’Istituto Alberghiero, è invasa da rifiuti e vi sono le strutture di protezione rotte, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

“Mentre il sindaco promuove progetti bizzarri e costosi l’area attorno all’asilo nido è invasa da erbacce, rifiuti, topi e ha le strutture pericolanti (come muretti, scale, ringhiere). Chiediamo all’amministrazione di occuparsi dell’ordinario in maniera decisa, così come chiediamo interventi per il muro sottostante la palestra comunale e il terrapieno di Corso Kennedy che sono a serio rischio crollo, nonostante i fondi per il dissesto idrogeologico che sono praticamente inutilizzati”, aggiungono.

“Tutto ciò che segnaliamo va nella direzione della vivibilità e della sicurezza. In un’ottica di opposizione responsabile e vigile collaboriamo segnalando e chiedendo riscontri. Ci aspettiamo che l’amministrazione agisca”, concludono Iacono e Chinnici.

