L’Olympia Basket Comiso riparte da coach Davide Ceccato

Comiso – L’Olympia Basket comincia a serrare i ranghi in vista della stagione sportiva 2025-26 e riparte da una figura ben nota e molto amata: sarà Davide Ceccato a guidare la prima squadra che affronterà il nuovo campionato di serie C. Un ritorno che ha il sapore di casa, nella città in cui vive e all’interno di una società che ha segnato tappe importanti della sua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore.

Coach Ceccato rappresenta una garanzia di continuità e competenza, oltre che un forte legame con il territorio. Il suo rientro in panchina è stato accolto con grande entusiasmo da tutto l’ambiente biancazzurro, che si prepara ad affrontare un’annata significativa: il club celebra infatti il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione, un traguardo che rafforza ancora di più la volontà di costruire un progetto tecnico solido e ambizioso. Oltre al suo percorso personale, Davide Ceccato condivide con Comiso anche una storia familiare legata al basket: suo figlio Mattia, cresciuto nel vivaio biancazzurro, è oggi una delle promesse del basket nazionale, attualmente in forza all’Olimpia Milano.

“Tornare a Comiso è per me motivo di grande orgoglio e motivazione – ha dichiarato coach Davide Ceccato –. Qui c’è una società che conosco bene, un pubblico caloroso e una storia che mi ha formato sia come uomo che come professionista. Insieme alla dirigenza stiamo già lavorando per costruire un gruppo competitivo, che possa esprimere un basket di qualità e rappresentare con orgoglio questi colori in un anno così importante”.

“Il ritorno di Davide non è solo una scelta tecnica, ma anche valoriale – ha commentato il presidente Roberto Biscotto –. In un anno speciale come questo, in cui celebriamo il quarantesimo compleanno del nostro club, volevamo ripartire da una figura che conoscesse a fondo la nostra identità. Con coach Ceccato l’Olympia ha vinto il campionato di serie D nella stagione sportiva 2018-19. Auguriamo a Davide un buon lavoro e siamo lieti di iniziare questa nuova avventura insieme”.

La dirigenza è già al lavoro per definire il nuovo roster, che sarà strutturato in linea con gli obiettivi societari e con la visione condivisa da coach Ceccato. L’intento è quello di valorizzare le risorse del vivaio, puntare su un’identità di gioco ben definita e mantenere un forte spirito di appartenenza.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i primi movimenti di mercato e le novità legate alla nuova stagione.

