Don Gianni Roccasalvo è il nuovo Parroco di Santa Maria di Betlem

E’ Don Gianni Roccasalvo il nuovo Parroco della Chiesa di Santa Maria di Betlem a Modica.

La nomina, ufficializzata questo pomeriggio direttamente dal Vescovo della diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo nell’ambito delle nuove “provviste di chiese” che, in via integrale, abbiamo già pubblicato sul nostro sito (clicca qui), è certamente la più “roboante”, almeno per ciò che riguarda il vicariato di Modica.

L’arrivo di don Gianni Roccasalvo, pozzallese, ordinato sacerdote il 30 giugno 2013, conclude infatti l’esperienza di Parroco a Santa Maria di Betlem di don Antonio Maria Forgione, che dal 2008 ha guidato la comunità parrocchiale e che adesso Mons. Rumeo ha destinato alla Basilica di Santa Maria Maggiore ad Ispica.

Don Antonio Forgione, che manterrà anche l’incarico di Cancelliere e Direttore del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, dopo 17 anni quindi lascia la comunità parrocchiale di Santa Maria, a cui era approdato subentrando a Don Giuseppe Sortino che l’avevava guidata per ben 24 anni.

Un’eredita non semplice, quella di Don Antonio, che della comunità ne era stato “figlio” per poi rientrarvi da “padre”.

Adesso, per volontà del Pastore della diocesi di Noto, la chiesa di Santa Maria di Betlem, conoscerà il suo quinto Parroco da quando, dal 25 dicembre 1923, è stata eretta a Parrocchia.

Da quel giorno, la comunità di Santa Maria è stata guidata da don Pietro Colombo fino al 1964, quindi da don Salvatore Savarino sino al 1983, poi da don Giuseppe Sortino e infine da don Antonio Maria Forgione.

Per don Gianni Roccasalvo, che, dopo l’esperienza nella comunità della parrocchia del Sacro Cuore di Modica è stato amministratore parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore a Zappulla, della chiesa di Maria Santissima Assunta a Marina di Modica oltre che rettore della chiesa di Santa Rita in contrada Camardemi, la sfida di guidare una delle comunità parrocchiali più “importanti” della città, in un contesto sociale variegato e che negli anni ha subito tanti mutamenti.

Ma quella di Santa Maria di Betlem è soprattutto la “chiesa” della Madonna Vasa Vasa, che, con don Antonio Forgione ha visto nel rito secolare l’introduzione del “bacio serale”. Tra le varie azioni pastorali di Don Antonio, c’è stata anche la celebrazione, per diversi anni, della “Dormitio Mariae” nella sera del 14 agosto.

Don Antonio Forgione lascia Modica, per approdare ad Ispica dove guiderà la comunità parrocchiale della Basilica di Santa Maria Maggiore, nota soprattutto per la grande devozione e il folklore che ogni anno si esprime nei riti della Settimana Santa e, in particolare, del Giovedi Santo.

Don Gianni Roccasalvo, invece, lascia le sue parrocchie modicane nelle mani di don Giuseppe Minardo a cui, oltre all’amministrazione parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore a Zappulla viene affidata anche la Chiesa Maria Santissima Assunta a Marina di Modica e la Chiesa di Santa Rita in contrada Camardemi.

Riguardo il vicariato di Modica, le altre nomine del Vescovo, vedono don Giuseppe Stella aggiungere alla guida pastorale della Parrocchia di San Pietro anche quella del Santissimo Salvatore, di cui don Mario Gugliotta sarà vicario parrocchiale oltre a Rettore della chiesa di Santa Maria della Scala in contrada Fiumara. Inoltre, don Gaudens Murasandonyi è stato nominato Vicario parrocchiale di Sant’Antonio, mentre il sacerdote modicano, don Andrea Amore, lascia la comunità parrocchile del Sacro Cuore per guidare da Parroco la parrocchia di San Corrado Confalonieri a Pahino, fino ad oggi affidata ai Padri Canossiani che ne hanno asciato la guida.

Le nomine, così come comunicato dal Vescovo di Noto, andranno in vigore dal 1 settembre 2025.

