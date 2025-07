FIMMINA È…” Un viaggio tra arte, storie e comunità, con le donne come protagoniste

Prosegue il calendario dei Mercoledì Rosa con “FIMMINA È…”, un evento culturale dal forte impatto sociale che animerà la Riviera di Ponente di Donnalucata mercoledì 9 luglio, a partire dalle ore 19.30. Protagoniste assolute della serata saranno le donne, raccontate attraverso l’arte, il cinema, la narrazione e l’impegno nella comunità. Un approccio innovativo e inclusivo, che rinuncia all’accademismo per avvicinare il pubblico con un linguaggio accessibile ma mai superficiale, capace di generare emozione e riflessione.

Il programma della serata:

Ore 19.30 – Laboratorio di pittura

Con Ludovica Randazzo

Un’esperienza creativa e personale: ogni partecipante realizzerà un autoritratto ispirandosi al proprio riflesso nello schermo del telefono, guidato dalle tecniche dell’artista. A seguire, esposizione delle opere di Randazzo e racconto del suo percorso artistico.

Ore 20.30 – Proiezione e intervista

Proiezione del cortometraggio “Curiusu” della regista Martina Giannone, seguita da un’intervista dal vivo per approfondire la sua visione creativa e il contesto che ha ispirato il film.

Ore 21.30 – Premio “FIMMINA È…”

Consegna della prima edizione del premio “FIMMINA È…” a una donna che si è distinta per impegno, coraggio e valore del proprio contributo nella comunità.

Ore 22.00 – Laboratori e racconti

A cura dei giovani dell’Associazione Kairos, con attività espressive tra fotografia, teatro e narrazione per offrire nuove prospettive sul tema del femminile. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Associazione Kairos, Associazione Smile, Paola Dantoni, Ludovica Randazzo, Martina Giannone e BS Marketing, con il supporto di UNIDEA Assicurazione Modica, La Torre – Istituto di Vigilanza dal 1974 e Ragusa Rent. “FIMMINA È…” è uno degli appuntamenti del ciclo Mercoledì Rosa, voluto dalla Riviera di Ponente per offrire momenti di incontro, cultura e partecipazione nel cuore dell’estate siciliana.

Salva