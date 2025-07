Filippo Raciti è il nuovo allenatore del Modica Calcio

Modica – Il Modica Calcio accoglie con orgoglio Filippo Raciti, nuovo tecnico rossoblù con pieni poteri gestionali e tecnico-manageriali.

Il “Re di Coppe”, come viene nominato per la carriera che lo ha visto vincere diversi trofei, ha iniziato la sua carriera nel calcio locale che conta dal Ragusa nel 2018, con questi colori ha collezionato una vittoria del campionato di Promozione, quindi il bis in Eccellenza. Sulla stessa panchina conquista anche una salvezza alla prima stagione in Serie D.

La carriera prosegue sulla panchina del Paternò in Eccellenza con cui si regala la vittoria della Coppa Italia regionale e nazionale, regalando la Serie D ai rossoblu che avevano lasciato il campionato all’Enna dopo una lunga lotta di vertice.

Nella scorsa stagione arriva la firma con l’Athletic Club di Palermo, i rosanero, dopo un lungo testa a testa con il Gela si regalano la vittoria del campionato e la promozione diretta in Serie D.

La proprietà, rappresentata da Mattia Pitino e Luca Gugliotta, affida a Filippo Raciti la completa responsabilità dell’area tecnica con un obiettivo chiaro: ridisegnare l’identità del Modica Calcio, dando vita a un progetto moderno, funzionale e fortemente riconoscibile. Esperienza, visione e leadership: Raciti guiderà il Modica Calcio nel prossimo campionato di Eccellenza.

Una scelta precisa, una direzione netta, un futuro da costruire insieme.

