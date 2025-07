“Superfresh”, a Modica l’arte della Generazione Z

MODICA – È stata recentemente inaugurata, sotto gli occhi attenti e curiosi di una buona cornice di pubblico e amanti dell’arte, la mostra “”Superfresh” , l’arte della Generazione Z” promossa dalla Galleria SACCA e curata da Giovanni Scucces.

Un progetto voluto per offrire uno sguardo sulle più recenti tendenze artistiche di alcuni giovani nati dalla seconda metà degli anni ’90 in poi. Dieci artisti, tutti sotto i trent’anni, che si distinguono per qualità e innovazione del proprio lavoro: Calogero Arcidiacono (1998, Catania / San Teodoro – ME), Miriam Auteri (1999, Caltagirone – CT / Palagonia – CT), Paolo Caldarella (2000, Siracusa), Arianna De Stefani (1996, Crema – CR), Lorenzo Gnata (1997, Biella / Cossato – BI), Sergio La Barbera (1997, Palermo), Alice Mattia (2000, Catania), Silvia Muscolino (1998, Catania / S. Teresa di Riva – ME), Roberto Orlando (1996, Palermo), Sofia Villa (1999, Modica – RG / Empoli – FI).

Una generazione nata e cresciuta in un mondo contraddistinto dall’iperconnessione e dall’iperinformazione. Tutto ciò li ha portati ad affrancarsi da scuole e influenze locali e ad assimilare una pluralità di input e linguaggi polifonici e sovraterritoriali.

Le opere in mostra sono estremamente eterogenee per tecnica, supporto e tematiche trattate. Ai diversi lavori pittorici, in cui si alternano pennellate minuziose e calibrate ad altre più ruvide e veloci, si avvicendano opere frutto di contaminazioni derivanti da altri ambiti che generalmente hanno avuto poco a che fare con l’arte. È il caso, ad esempio, dell’impiego di tessuti paillettes utilizzati nella moda o di nuove tecnologie adoperate per la realizzazione di opere derivanti dall’uso della penna 3D o di materiali che trovano largo consumo nell’edilizia come la schiuma poliuretanica. Insomma, un mix fra tradizione e sperimentazione nel segno dell’innovazione.

Superfresh vuole proporsi come un’istantanea della scena artistica emergente under 30. Una mostra voluta per accendere i riflettori su alcuni giovani e promettenti artisti del panorama contemporaneo italiano.

