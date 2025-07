Mountain Bike: alla IV^ tappa di Coppa Sicilia a Collesano buoni risultati per la Motyka Bike School

Modica – Continuano ad arrivare risultati di rilievo per i colori della Motyka Bike School Modica che è stata presente alla IV^ Tappa di Coppa Sicilia che si è disputata a Collesano.

In provincia di Palermo, i giovani atleti del sodalizio giallonero si sono ben comportati nonostante la giornata molto calda e afosa.

Il miglior risultato per la Motyka Bike School è arrivato nella categoria G3 M, dove Nicolò Tagliarini ha confermato le sue grandi doti. Il piccolo ciclista modicano, che si è anche ben comportato la settimana scorsa anche nella corsa su strada, ha tagliato per primo il traguardo salendo così per l’ennesima volta sul gradino più alto del podio.

Nella stessa categoria di Tagliarini, da registrare il buon nono posto di Gabriele Aprile e dopo una bellissima rimonta l’undicesima posizione di Simone Adamo che ha avuto un problema meccanico durante la gara.

Nella categoria G4M, infine da registrare la ventunesima posizione di Emanuele Ferlito e il ventitreesimo posto di Saro Cicero.

“Anche a Collesano – dichiara Arianna Melilli – i nostri giovani atleti si sono ben comportati dimostrando impegno e costanza in gara, ma sopratutto in allenamento. Il primo posto di Nicolò Taglierini, che non è più una novità, deve essere da sprono per i suoi compagni di squadra. La strada intrapresa è quella giusta, e – continua – presto arriveranno tante soddisfazioni anche per loro. Ora – conclude la dirigente della Motyka Bike School Modica – ci prendiamo una pausa per le vacanze estive che serviranno per rilassarci e ricaricare le pile per poi tornare ancora più determinati e continuare a lavorare per migliorare sempre con lo spirito giusto che da sempre ci contraddistingue da quando la nostra società è nata”

Salva