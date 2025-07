Il Sindaco di Ragusa e il doppio scossone: calo di consensi e voci di passaggio a Forza Italia

Ragusa – Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, si trova al centro dell’attenzione in un momento particolarmente delicato per la sua amministrazione. In concomitanza con le crescenti indiscrezioni su un suo imminente passaggio a Forza Italia, che si preannuncia gestito a livello romano con un annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni, il primo cittadino deve fare i conti con un significativo calo di consensi, evidenziato dal Governance Poll 2025.

Il sondaggio annuale, condotto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, rivela che il gradimento di Cassì si attesta al 56%. Sebbene questo dato lo collochi ancora ben al di sopra della soglia del 50%, considerata la linea di fiducia, la flessione rispetto alla precedente rilevazione è marcata. Il sindaco di Ragusa ha perso ben 6,9 punti percentuali, un dato che non può passare inosservato e che potrebbe suonare come un campanello d’allarme per la gestione della città.

Questa diminuzione nel consenso pubblico, unita alle voci sempre più insistenti sul suo ingresso in un nuovo partito, pone Cassì di fronte a una duplice sfida. Da un lato, dovrà interpretare e affrontare le ragioni del calo di gradimento, che potrebbero essere legate a specifiche politiche o percezioni sulla gestione amministrativa. Dall’altro, il suo presunto cambio di casacca politica, se confermato, avrà inevitabilmente ripercussioni sullo scenario politico locale e sulla percezione dei suoi elettori.

L’attesa per l’annuncio ufficiale del suo presunto passaggio a Forza Italia è alta, e sarà interessante osservare come questi due elementi – il calo di fiducia e la nuova appartenenza politica – influenzeranno la sua azione di governo e la reazione della cittadinanza.

