Mela Monaco riconfermata Presidente dell’Inner Wheel Scicli: continuità e impegno per la Comunità

Scicli, – Sabato scorso, in una serata all’insegna della convivialità e della collaborazione, il ristorante PataPata ha ospitato l’incontro che ha visto la riconferma unanime di Mela Monaco alla presidenza del Club Inner Wheel Scicli per un nuovo mandato. La decisione, accolta con entusiasmo da tutte le socie e gli amici presenti, testimonia la stima e la fiducia riposte nel suo operato.

La serata ha sancito anche la continuità di una parte significativa dell’esecutivo. Sono state riconfermate Giovannella Timperanza come Vicepresidente, Valeria Careno nel ruolo di Segretaria e Antonella De Panchi come Tesoriera.

Il nuovo direttivo si arricchisce inoltre di nuove figure pronte a contribuire attivamente alle iniziative del Club: Cetty Moscatt assume l’incarico di Addetta Stampa, Anita Portelli sarà l’Addetta ai Servizi Internazionali, mentre Concetta Burgio e Fausta Careno sono state nominate Delegate di Distretto.

Nel suo discorso, la Presidente Mela Monaco ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatale, sottolineando l’importanza di proseguire con dedizione e passione il lavoro intrapreso. Ha ribadito l’impegno costante del Club a favore dei più fragili e dell’intera comunità, un principio cardine che guiderà anche il prossimo mandato. Le componenti riconfermate dell’esecutivo hanno a loro volta ribadito la volontà di continuare a lavorare in sinergia e armonia, elementi fondamentali per la promozione delle future attività del Club e per il raggiungimento dei suoi obiettivi benefici.

