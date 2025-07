Chiaramonte Gulfi. Weekend da vivere con le tre giornate ideate dalla Pro Loco

Chiaramonte Gulfi – Tre giornate straordinarie all’insegna della cultura, dello spettacolo e degli eventi di alta qualità. Sarà un fine settimana tutto da vivere, il prossimo, con le proposte della Pro Loco di Chiaramonte Gulfi e il supporto dell’amministrazione comunale. “Abbiamo pensato – dice il presidente della Pro Loco, Lucio Molé – una serie di appuntamenti che andranno a intercettare tutte le fasce di pubblico. Sabato 12 luglio, poi, la ciliegina sulla torta con il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania e una scaletta da non perdere per gli appassionati, visto che saranno proposte musiche da film”. Ma andiamo con ordine. Intanto da venerdì, con inaugurazione alle 19, e possibilità di visitarla sino al 14 luglio, con orari dalle 19 alle 22, all’ex museo dei cimeli in piazza Duomo ci sarà l’inaugurazione della mostra di Aldobrando Scarselli dal titolo “Paesaggi nella luce: viaggio tra i colori”. L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia e, oltre che dell’amministrazione comunale, si avvale del supporto dell’associazione culturale Kubbula di Chiaramonte. Sabato, come detto, l’appuntamento clou della tre giorni con il concerto che prenderà il via alle 20, in piazza Duomo. L’orchestra è diretta da Carmen Failla. Per l’occasione, sarà consegnato a Matteo Cutello e a Giovanni Cutello, due jazzisti locali di talento, un riconoscimento per la grande carriera finora effettuata. L’ingresso all’evento, sostenuto da Comune, Ars, Libero consorzio e associazione Ragusani nel mondo, oltre che promosso dalla Pro Loco, è libero. Saranno proposte musiche di John Williams, Henry Mancini, Klaus Badelt, Elmer Bernstein, Ennio Morricone e Alan Silvestri. Questo trittico di appuntamenti ideato dalla Pro Loco si conclude domenica 13 quando alle 19, nell’ex museo dei cimeli storico militari, sarà presentato il libro “Frammenti di cuore” di Giovanni Gulino. Interverranno Lucio Molè, lo scrittore Giorgio Licitra mentre le poesie saranno recitate dall’attore Mario Tumino e il musicista Enzo Trigili allieterà la presentazione con le sue composizioni. “Abbiamo pensato – ancora il presidente della Pro Loco di Chiaramonte, Lucio Molè – a una serie di eventi a sfondo culturale che potranno richiamare nella nostra cittadina appassionati, curiosi e visitatori provenienti da ogni dove. L’obiettivo, d’intesa con l’amministrazione comunale retta dal sindaco Mario Cutello, è di predisporre appuntamenti anche di ampio respiro che riescano a catalizzare l’attenzione del pubblico. Con questi tre appuntamenti, intanto, pensiamo di averne suscitato la curiosità. E, naturalmente, abbiamo già pronti altri eventi che proporremo nel corso della stagione estiva”.

Salva