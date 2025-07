Ispica. Programmazione estiva, Confcommercio e amministrazione comunale a confronto

Ispica – Il presidente della sezione Confcommercio di Ispica, Maurilio Fava, accompagnato dai consiglieri Giuseppe Tori e Piero Barone, componenti del direttivo, è stato accolto, nei giorni scorsi, a palazzo di Città, dall’amministrazione comunale, partecipando a un incontro avente a oggetto il cartellone degli eventi estivi. Erano presenti l’assessore al Turismo, Lorenzo Ricca, delegato sulla materia, assieme al vicesindaco Tonino Cafisi e all’assessore Marco Santoro. Riflettori puntati, dunque, sul cartellone dell’Estate ispicese e sulla necessità di coinvolgere in maniera attiva gli operatori commerciali. “Diciamo che, anche se siamo un poco in ritardo con i tempi – afferma il presidente Fava – il principio è giusto, apprezziamo molto lo sforzo finalizzato a coinvolgere il più possibile gli addetti ai lavori che, naturalmente, sperano in questo periodo di potere incrementare i propri affari, approfittando della presenza in città di eventuali visitatori e turisti. Certo, riteniamo sia fondamentale la programmazione portata avanti nei giusti tempi. Però, quello che cogliamo è un primo segnale positivo e cercheremo di proseguire lungo questa stessa strada anche per il prossimo futuro visto che, soltanto attraverso la concertazione, c’è la possibilità di concretizzare frutti positivi come speriamo di potere fare pure in questo caso. Non ci sono dubbi sul fatto che la nostra associazione di categoria potrà fungere da volano per le iniziative degli operatori commerciali, aiutandoli nel dialogo con l’amministrazione comunale”.

