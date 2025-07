Rimpatriata: gli alunni della classe I della scuola Piano Gesù si ritrovano dopo 54 anni

Modica, 5 luglio 2025 – Un incontro denso di emozioni e ricordi si è svolto ieri in un ristorante di Modica, dove gli ex alunni della classe I elementare dell’anno scolastico 1970/71 si sono ritrovati dopo ben 54 anni. Protagonisti di questo toccante rimpatrio sono stati gli studenti della storica scuola Piano Gesù di Modica Alta, accompagnati dalla loro amata maestra, Scollo Alfonzina, figura carismatica e ancora oggi ricordata con affetto da tutti. Tra racconti, fotografie in bianco e nero, sorrisi e anche qualche lacrima, gli ex compagni di scuola hanno condiviso aneddoti della loro infanzia, rievocando gli anni in cui i banchi di legno e la lavagna erano il loro piccolo mondo quotidiano. Il ristorante ha fatto da cornice ideale a questa giornata di memoria e convivialità, dove il tempo sembrava essersi fermato per qualche ora, riportando tutti indietro a quei primi giorni di scuola che hanno segnato l’inizio di un lungo percorso di vita. Il desiderio di ripetere l’incontro è stato unanime, segno che certi legami, nati tra le mura di una scuola elementare più di mezzo secolo fa, sanno resistere al tempo e continuano a unire le persone.



