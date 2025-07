Passato e futuro. Nasce il nuovo corso del Modica Calcio tra continuità e sostenibilità

Modica – Il Modica Calcio Ripartirà con una Nuova Visione: Sostenibilità, Comunità e Progetto Decennale

Modica, (Data odierna) – Il Modica Calcio annuncia ufficialmente l’apertura di una nuova fase del suo percorso sportivo e sociale, contraddistinta da un mix di continuità e ambizione. Il club intende proseguire nel solco dei valori che lo hanno contraddistinto negli ultimi quattro anni – quali il rispetto, l’inclusione, l’educazione sportiva e il senso di comunità – ma al contempo punta a costruire un progetto solido e duraturo, che travalichi i semplici risultati sportivi e le risorse economiche dei singoli proprietari.

Il nuovo assetto societario, guidato congiuntamente da Mattia Pitino e Luca Gugliotta, mira a dare il via a un progetto decennale. Questa visione a lungo termine è fondata sulla sostenibilità e su un principio cardine: ogni stagione dovrà generare più valore della precedente, e tale valore sarà interamente reinvestito nel Modica Calcio. L’obiettivo è chiaro: nessun profitto personale, ma una missione collettiva volta a rendere il club un motore virtuoso per l’intera città di Modica.

La Voce dei Presidenti: Passione, Responsabilità e Nuovi Orizzonti

Mattia Pitino, giunto al suo quinto anno alla guida della società, ha condiviso le sue riflessioni sul difficile epilogo della scorsa stagione: “Sono state settimane di profonde riflessioni; personalmente, metabolizzare l’epilogo della scorsa stagione è stato molto complesso, e la tentazione di interrompere è stata forte e concreta. Poi però ha prevalso il cuore.” Pitino ha sottolineato come l’entusiasmo e l’affetto sincero della città siano stati determinanti per la sua scelta di proseguire, ribadendo che il valore di un progetto non può essere definito solo dai risultati sul campo. “Il Modica Calcio appartiene ai modicani,” ha affermato, specificando che non ci sarà un ridimensionamento, bensì un “cambio di visione che renda il progetto sostenibile nel tempo.” Ha ringraziato Danilo per i quattro anni condivisi e ha accolto Luca Gugliotta con entusiasmo, certo che porterà un notevole valore aggiunto alla causa. “Se oggi il Modica Calcio è percepito come una realtà importante in Sicilia — e non solo — il merito è soprattutto vostro,” ha concluso rivolgendosi a tifosi, sostenitori e sponsor.

Luca Gugliotta, affiancando Pitino in questa nuova avventura, ha rivelato la sua iniziale titubanza: “Quando Mattia mi ha proposto di affiancarlo in questa nuova avventura, la mia prima reazione è stata un no.” Le sue perplessità erano legate a certi aspetti del mondo del calcio moderno che “mancano del rispetto necessario verso il lavoro ed il sacrificio degli altri.” Tuttavia, due elementi lo hanno convinto a cambiare idea: “la passione – vera, contagiosa – di Mattia per questo progetto” e l’amore condiviso per Modica. Gugliotta ha espresso il desiderio di “ribellarsi a una certa mediocrità che sembra essere diventata la norma,” proponendo una visione in cui il Modica Calcio diventi un “modello, un punto di riferimento per i nostri giovani, una risorsa educativa per le famiglie, un’opportunità di sviluppo per l’intera città.” La sua visione è chiara: “Non vogliamo inseguire sogni effimeri, non vogliamo promozioni a tutti i costi che rischiano di lasciare solo macerie. Vogliamo costruire un percorso sostenibile, un progetto serio che guardi ai prossimi dieci anni.” Ha ribadito l’impegno a reinvestire ogni euro nel club, con l’obiettivo di reinserire lo sport “nel cuore pulsante di Modica.” “Lo possiamo fare,” ha concluso Gugliotta, “Ma solo insieme. Con l’aiuto dei nostri tifosi, degli sponsor, delle istituzioni, di chi crede che lo sport sia un bene comune. Io ci credo. E sono qui per provarci.”

La nuova dirigenza del Modica Calcio si prepara dunque a un futuro ambizioso, basato sulla trasparenza, la sostenibilità e un profondo legame con il tessuto sociale della città. Il cammino decennale che si prospetta mira a trasformare il club non solo in una realtà sportiva di spicco, ma anche in un vero e proprio volano di crescita e valori per l’intera comunità modicana.

