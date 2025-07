Sarà rimossa a breve la montagna di sabbia ammassata al porticciolo di Donnalucata

Scicli – “Potranno già iniziare a partire da questo fine settimana le operazioni di rimozione della montagna di sabbia che era stata depositata sulla banchina a seguito delle operazioni di dragaggio del porticciolo di Donnalucata”. A dare la notizia tanto attesa da pescatori, residenti e attività commerciali è l’Onorevole Ignazio Abbate, attraverso il cui emendamento erano stati stanziati i fondi per ripulire il porticciolo della frazione sciclitana dal materiale in eccesso che ne rendeva praticamente impossibile la fruizione. La sabbia stimata in circa 8 mila metri cubi, una volta rimossa, era stata depositata in una zona densamente frequentata causando quindi notevoli disagi alla borgata marinara. “Ritengo sia stata trovata una soluzione ottimale – commenta l’esponente della DC – ovvero il suo riutilizzo come fertilizzante nelle campagne, attesa l’alta concentrazione di alghe miste a sabbia e argilla. In questo modo la comunità risparmia sui costi di smaltimento e per di più l’agricoltura ne trarrà beneficio. Ringrazio per la celerità delle operazioni gli uffici della Provincia di Ragusa, l’Amministrazione Comunale che mi ha coinvolto in questa fase delicata di rimozione, l’ing. Teresi, tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture, e l’ing. Beringhieri in rappresentanza dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente”.

