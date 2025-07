Viabilità della Festa di San Pietro a Modica: “Accolti i consigli di Confcommercio”

Modica – La pianificazione della viabilità in occasione dei festeggiamenti del patrono San Pietro Apostolo, che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Modica, ha visto un’importante collaborazione tra l’amministrazione comunale e Confcommercio. Giorgio Moncada, presidente sezionale di Confcommercio Modica, ha espresso piena soddisfazione per l’esito, sottolineando come i suggerimenti della sua associazione siano stati accolti e abbiano portato a risultati operativi concreti e positivi.

“Tutta la viabilità è stata discussa con noi ed è assolutamente innovativa rispetto agli anni scorsi,” ha dichiarato Moncada. La nuova disposizione ha tenuto conto di diverse esigenze: quelle degli ambulanti, le cui bancarelle sono un elemento storico e distintivo della festa di San Pietro; quelle dei commercianti della zona; e soprattutto l’interesse generale per la sicurezza di tutti i cittadini presenti durante i giorni di festa.

Moncada ha evidenziato come questa esperienza rappresenti “un altro passo avanti fatto insieme,” dimostrando che l’ascolto reciproco può portare a importanti risultati. La gestione di una materia così delicata come la viabilità è stata condotta con attenzione, riuscendo a integrare quelle indicazioni supplementari attese dalla collettività.

“Riteniamo che la collaborazione, come accaduto anche in questo caso, dia sempre buoni frutti,” ha concluso il presidente di Confcommercio, ribadendo l’importanza del dialogo tra le associazioni di categoria e l’amministrazione per il benessere della comunità.

