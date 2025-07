Modica. Chiuso l’anno accademico dell’Unitre

Modica – Con una alquanto partecipata “cena sociale” l’Unitre di Modica ha chiuso l’Anno Accademico 2024/2025. Nel corso dell’articolata serata, a tutti è stata offerta l’occasione per stare insieme, per fare nuove amicizie, per presentare nuovi Soci e per concludere, in maniera spensierata ma anche riflessiva e propositiva, un anno di attività particolarmente impegnativo, sicuramente qualificante per l’Unitre. È stata inoltre una occasione per presentare ai convenuti il quadro complessivo di tutte le attività svolte durante l’Anno Accademico. A fare un bilancio è stato il Presidente Enzo Cavallo che, anche a nome del Consiglio Direttivo, ha ringraziato tutti per la collaborazione e per il contributo dato per il buon esito delle svariate attività programmate e realizzate che hanno ulteriormente qualificato il ruolo dell’Associazione sempre più presente nel Terzo Settore e nell’ambito della città, e non solo. Particolare gratitudine è stata espressa nei confronti di tutti i Docenti che applicando i principi del volontariato hanno guidato tutti i Corsi ed i Laboratori con risultati encomiabili per i Soci direttamente coinvolti, per l’Unitre e quindi per tutti. Una considerazione particolare è stata fatta per la Direttrice del Coro, maestra Claudia Perrone e per il Docente del Laboratorio del Teatro Popolare Saro Occhipinti, coadiuvato dalla moglie Ausilia Giallongo, che, subentrati nell’ultimo anno, sono riusciti a raggiungere risultanti abbastanza positivi senza alcun rimpianto e senza traumi che potevano ipotizzarsi a seguito del passaggio da coloro che li hanno preceduti. Riconosciuta inoltre l’importanza che ha avuto ed ha la scelta della nuova Sede operativa presso l’Icotea che ha sicuramente influito sul significativo rilancio dell’Unitre della Città della Contea. Arricchita da una serie di esibizioni col Karaoke si è arrivati al taglio della torta da parte del Presidente accompagnato dai componenti del Consiglio Direttivo Ignazio Pagano Mariano, vice presidente, Orazio Frasca, segretario, Salvatore Di Rosa, tesoriere, Tina Cassisi e Concetta Puccia, direttrici dei corsi e di Uccio Barone, storico e addetto alle attività culturali, tutti con lo sguardo verso il prossimo Anno Accademico per il quale esistono proposte ed iniziative di sicuro interesse per i Soci e per i tanti simpatizzanti che seguono le iniziative e le attività dell’Unitre.

