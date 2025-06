Cittadinanza onoraria di Gibellina al maestro Emilio Isgrò. Presente il sindaco di Scicli

Scicli – Era presente anche il sindaco di Scicli Mario Marino alla cerimonia di venerdì pomeriggio in cui l’Amministrazione Comunale di Gibellina e il sindaco Salvatore Sutera hanno conferito la Cittadinanza Onoraria a Emilio Isgrò, insigne artista, poeta, drammaturgo e scrittore, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale che ultimamente ha legato il suo nome a Scicli.

Con questo riconoscimento, Gibellina ha voluto ricambiare il proprio debito di gratitudine a un artista che, con la sua opera visionaria e rivoluzionaria, ha saputo interpretare e trasformare la tragica storia del terremoto in un messaggio di rinascita e di speranza.

“Gibellina – ha commentato Isgrò – è stata la pietra miliare della mia ricerca artistica e poetica. Ho voluto terremotare il linguaggio teatrale e metterlo in scena sulle rovine di una città terremotata. Un’operazione che solo una mente visionaria come quella di Ludovico Corrao poteva capire e promuovere. La mia gratitudine a Gibellina e a Corrao sarà eterna e si rinnova oggi verso le figlie Francesca e Antonella che allora erano bambine e ora sono le paladine della nuova Gibellina e hanno deciso insieme all’amministrazione comunale, di dare a me la cittadinanza onoraria”.

E si intitola “Ludovico in bianco”, l’ultima opera di Emilio Isgrò per Gibellina e inaugurata nel granaio della Fondazione Orestiadi, una cancellatura dell’Orestea sullo sfondo di un’immagine di Corrao vestito di bianco, un riferimento diretto a quell’Orestea di Gibellina commissionata dal leggendario sindaco all’artista che diventò opera fondante per la nascita del Festival che oggi è giunto alla quarantaquattresima edizione.

Il sindaco di Scicli Marino ha avviato interlocuzioni con le figlie di Ludovico Corrao, Francesca e Antonella, per promuovere azioni culturali comuni fra Gibellina e Scicli.

Salva