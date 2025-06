Pescara Conquista la Coppa Avvocati Europea A Cattolica. Calcio, c’era anche un modicano

CATTOLICA – Il Foro di Pescara si è aggiudicato la prestigiosa Coppa Avvocati Europea Cattolica, schierando una squadra formidabile che includeva il talentuoso Piero Armenia di Modica, l’altro modicano praticante avvocato Nino Galfo e il ragusano notaio Carmelo

Bonanno, e l’ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana, Simone Pepe. La vittoria segna un traguardo significativo per la squadra abruzzese nel torneo europeo di calcio per avvocati.

Armenia, del Foro di Ragusa assessore a Modica, giocatore chiave della formazione pescarese, ha dimostrato le sue capacità e il suo contributo per tutta la durata della competizione, giocando un ruolo cruciale nella vincente campagna della squadra. La sua presenza, accanto all’esperienza e alla classe di un giocatore del calibro di Pepe, ha creato una dinamica potente in campo. Pepe, noto per il suo periodo alla Juventus e le sue qualità offensive, ha portato un tocco di professionalità al torneo degli avvocati, rafforzando indubbiamente le capacità offensive del Pescara.

La Coppa Avvocati Europea Cattolica riunisce professionisti legali da tutta Europa in una vivace dimostrazione di sportività e cameratismo. Il trionfo del Pescara quest’anno sottolinea la forza e la profondità della loro squadra, con i contributi sia del talento locale come Armenia sia di professionisti esperti come Pepe che si sono rivelati fondamentali nella loro meritata vittoria. Nel torneo non c’erano avvocati europei.

Salva