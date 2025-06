Primi in Italia. Il Plesso “Raganzino” di Pozzallo vince il contest nazionale sull’educazione alimentare

Si è conclusa con numeri da record l’edizione 2025 del contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, promosso da Sport e Salute, nell’ambito dell’iniziativa Scuola Attiva. Sono state, infatti, oltre 4000 classi di scuola primaria e secondaria, di 1.074 plessi scolastici di tutta Italia che, accettando la sfida, hanno ideato videoclip ed elaborati, sull’importante tema dell’educazione alimentare e sull’importanza di una dieta sana, equilibrata e colorata. Al centro dell’iniziativa, infatti, c’è stato un coinvolgente brano musicale “L’Arcobaleno in tavola”, un videoclip coreografato che ha promosso, in modo divertente e partecipato, i benefici del consumo di frutta e verdura. Le scuole hanno lavorato con un toolkit didattico completo, realizzato con collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Composto da schede operative, contenuti per docenti, video, file audio e basi musicali, ideali per stimolare creatività, collaborazione e consapevolezza sul tema dell’alimentazione. Tra le scuole primarie, a vincere il premio nazionale “Kids” è stato il plesso “Raganzino” dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo, vincitore nazionale del contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola” promosso da Sport e Salute, nell’ambito dell’iniziativa Scuola Attiva, che lo ha selezionato tra gli oltre 3mila che hanno partecipato al contest, in rappresentanza di oltre 4000 classi di 1.074 plessi scolastici di tutta Italia. Le congratulazioni, agli alunni e ai docenti del plesso “Raganzino”, da parte del Sindaco Roberto Ammatuna e del suo Vice Raffaele Monte e di tutta l’Amministrazione comunale, per l’importante riconoscimento.

