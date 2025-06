PD Modica: Soddisfazione per l’approvazione della mozione su Gaza

Il Partito Democratico di Modica esprime profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della mozione presentata dal consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, con cui si chiede il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dello Stato di Palestina, in coerenza con le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Si tratta di un atto dal forte valore simbolico, che afferma il dovere morale delle istituzioni, anche a livello locale, di non restare indifferenti di fronte a una tragedia umanitaria di proporzioni drammatiche, che ha già provocato la morte di decine di migliaia di civili palestinesi, tra cui migliaia di donne e bambini, e oltre mille vittime israeliane.

Con questa mozione, il Consiglio Comunale di Modica si unisce a tante altre città italiane che hanno voluto levare la propria voce per la pace, per la fine delle violenze, per il rilascio degli ostaggi e per l’apertura di corridoi umanitari. È un appello alla diplomazia, alla responsabilità della politica e alla salvaguardia della dignità umana.

Il Partito Democratico di Modica ringrazia il consigliere Spadaro per l’impegno e la sensibilità dimostrata e tutti i consiglieri che hanno sostenuto questo importante atto , e invita l’Amministrazione comunale a dare piena attuazione agli impegni contenuti nella mozione: dall’esposizione della bandiera della pace, all’invio della delibera alle istituzioni nazionali ed europee, fino alla promozione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui diritti umani.

“Siamo orgogliosi che il Consiglio Comunale abbia accolto il nostro appello”, dichiara Giovanni Spadaro a nome del Partito Democratico. “Modica oggi, come tante altre città italiane, dimostra di non voler restare indifferente di fronte alla gravissima crisi umanitaria in corso a Gaza. L’approvazione di questa mozione non è solo un atto simbolico. È l’assunzione di un dovere morale e istituzionale. Ora vigileremo affinché gli impegni presi vengano attuati con convinzione”.

In un mondo sempre più segnato da conflitti, la voce della pace, della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali deve risuonare forte. Anche da Modica.

