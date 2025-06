Il mosaico di cioccolato di Modica presentato all’ONU come eccellenza dei service dei Lions italiani

Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, in occasione della 18ª Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, l’Italia si è distinta portando una testimonianza concreta di inclusione sociale attraverso l’arte e la tradizione.

Su invito del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il Past Direttore Internazionale Lions Club International, Elena Appiani, ha illustrato l’esperienza unica del laboratorio di arti musive realizzato dai Lions a Barcellona Pozzo di Gotto. Nell’ambito di questa presentazione è stato esposto anche il mosaico di cioccolato di Modica, opera realizzata lo scorso dicembre da giovani con disabilità in collaborazione con il Lions Club Modica e l’Antica Dolceria Bonajuto, che raffigura un dettaglio dell’altare della chiesa di Sant’Anna.

La partecipazione all’evento ONU ha permesso di raccontare al mondo l’impegno delle realtà italiane, come i Lions e numerose associazioni del Terzo Settore, nel costruire percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Come sottolineato dal Ministro Alessandra Locatelli: «Dopo aver affrontato temi come l’autismo, vogliamo ora portare all’attenzione dei Paesi membri il valore del tempo libero e delle attività ricreative nella vita delle persone con disabilità, come strumenti fondamentali per una piena partecipazione alla società».

Il laboratorio di arti musive del progetto “Dopo di Noi – Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto, finanziato dalla LCIF (Lions Clubs International Foundation), rappresenta uno spazio creativo in cui giovani artisti con disabilità possono esprimere il proprio talento e accedere a concrete opportunità di inclusione lavorativa.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, che per l’anno sociale 2024/2025 ha scelto di puntare sui service a favore delle persone con disabilità, in particolare dei soggetti autistici, attraverso la creazione dei laboratori “Tessere di Inclusione” nelle scuole De Amicis e S. Marta.

«L’espressione artistica è un potente veicolo di partecipazione e inclusione» – ha dichiarato Gianni Liberatore, presidente del Lions Club Modica – «e questa esperienza è un esempio virtuoso di come l’arte possa abbattere barriere e dare voce a talenti spesso invisibili».

