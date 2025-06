Contributi a fondo perduto per le imprese del comparto turistico siciliano

Palermo – Il settore turistico siciliano riceverà un importante impulso finanziario grazie ai contributi a fondo perduto stanziati nell’ambito del Programma FSC 2021-20271. Questi contributi per il turismo in Sicilia, mirano a incentivare gli investimenti delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere. A comunicarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate: “Con una dotazione di 135 milioni di euro, l’obiettivo è migliorare l’offerta ricettiva regionale, promuovendo la compatibilità ambientale, la sostenibilità e la digitalizzazione. Dalle grandi alle micro imprese, tutte sono potenziali destinatarie del finanziamento. Dagli alberghi ai villaggi turistici, dagli ostelli ai rifugi agli affittacamere passando per b&b e case vacanza. Insomma qualsiasi attività siciliana di qualsiasi dimensione che opera nel settore turistico può accedere al beneficio. Naturalmente con alcuni distinguo. Massimo 80% delle spese ammissibili e fino a 300.000,00 euro per impresa unica, fino al 60% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese (MPI), fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese, fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese. Le spese ammissibili riguardano diverse tipologie di intervento sulle strutture come spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (dismesse da almeno 5 anni), demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione, spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, spese per programmi informatici nel limite del 20% dell’investimento ammissibile, spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l’ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica. Il tutto per dare ulteriore impulso al nostro comparto turistico. Sarà possibile inserire la propria pratica dalle ore 12,00 del 15 luglio 2025 e sino alle ore 17,00 del 15 ottobre 2025”.

Salva