Ragusa. Per il 2025 le tariffe TARI 2025 restano invariate

Ragusa – “Con l’approvazione avvenuta ieri in Consiglio delle tariffe Tari 2025, Ragusa è uno dei pochissimi Comuni siciliani a non aver aumentato l’imposta nonostante, come è noto a tutti, più volte i Comuni siciliani si siano trovati costretti a pagare cifre ingenti per esportare i propri rifiuti fuori regione a causa della crisi degli impianti siciliani.

Non far ricadere queste spese sui cittadini, dichiara il Sindaco Peppe Cassì, è un risultato possibile grazie a un eccellente lavoro di contrasto all’evasione riconosciuto anche dai consiglieri Pd, i quali però oggi polemizzano per non aver ridotto la tariffa: mi sembra una presa di posizione buona solo per toccare la pancia della gente ma distante dalla realtà dei fatti, che proprio chi ha incarichi istituzionali dovrebbe conoscere bene e tenere a mente.

Stiamo tuttavia lavorando al progetto per il nuovo servizio di igiene urbana, che andrà presto in gara, pensato non solo per migliorare il servizio rifiuti ma anche per rendere ordinari tutti quegli interventi che oggi rappresentano invece dei costi extra, a tutto beneficio dei ragusani e delle tariffe”.

