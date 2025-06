Organici sottodimensionati CPIA negli Iblei. L’allarme della Cisl Scuola

Ragusa – In una nota indirizzata, tra gli altri, al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e al dirigente dell’Ufficio scolastico della Regione, Giuseppe Pierro, nonché al dirigente dell’Ufficio scolastico di Ragusa, Daniela Mercante, oltre ad altri rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, la segreteria generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa, retta dal segretario Paolo Sanzaro con il componente della segreteria, Gianluca Occhipinti, punta l’attenzione su una richiesta urgente di incontro riguardanti una serie di criticità scolastiche e sociali nel territorio di Vittoria, Acate, Comiso e Santa Croce.

“Segnaliamo – spiegano dalla segreteria generale della Cisl Scuola – l’urgenza di un confronto istituzionale per affrontare le problematiche che interessano il Comune di Vittoria e i Comuni limitrofi relativamente alla elevata presenza di stranieri provenienti dal continente africano, dall’Europa dell’Est e dai Paesi asiatici, circostanza che necessita di una strategia comune tra le istituzioni presenti nel territorio per trovare insieme le soluzioni per una reale integrazione”. “L’alta concentrazione di aziende agricole nei Comuni di Acate, Comiso, Santa Croce e Vittoria – continuano – ha determinato una presenza numerosa di immigrati in questo territorio. Un ruolo fondamentale è svolto dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti rispondendo alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri e rilasciando i titoli di studio utili per il loro inserimento nel tessuto socio-economico e per ottenere il permesso di soggiorno. Tuttavia, soprattutto il Cpia di Vittoria ma anche di Acate, di Comiso e di Santa Croce, si vedono costretti spesso, loro malgrado, a non potere accogliere altre iscrizioni provenienti da stranieri ma anche da cittadini italiani, a causa di un organico sottodimensionato rispetto alle richieste, compromettendo il diritto allo studio e la piena e completa inclusione sociale ed educativa. Ciò ha favorito anche il crescente fenomeno di dispersione scolastica, seppure parzialmente ridotto attraverso l’operato del Cpia”. “Anche quest’anno – prosegue il segretario Sanzaro – l’organico è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico precedente pregiudicando ulteriormente l’inserimento dei giovani immigrati e di soggetti fragili. Una situazione che sta determinando ripercussioni sociali sia in termini di emarginazione, di rischio per la legalità e la coesione sociale, con conseguente aumento di episodi di microcriminalità. Pertanto, l’importante lavoro svolto dal Cpia di Ragusa nell’affrontare tale fenomeno rimane una fatica vana se non si provvede a rinforzare l’organico che aiuterebbe a migliorare le condizioni di molti italiani e dei tanti stranieri che vedono nel nostro paese una via di salvezza, insieme alla individuazione di un immobile idoneo da destinare in modo esclusivo al Cpia di Vittoria”.

Questi i dati che forniscono uno spaccato della realtà esistente: a Vittoria anno scolastico 2023–2024 iscritti 609, assegnati alle classi 424; anno scolastico 2024–2025 iscritti 732 assegnati alle classi 479; a Comiso anno scolastico 2023–2024 iscritti 286, assegnati alle classi 267; a.s. 2024–2025 iscritti 467 assegnati alle classi 386. Ad Acate, sede nata nell’anno scolastico 2024-2025, iscritti 197, assegnati alle classi 171. A Santa Croce Camerina a.s. 2023 – 2024 iscritti 230 assegnati alle classi 208; a.s. 2024 – 2025 iscritti 287, assegnati alle classi 226. Infine, Ispica: a.s. 2023 – 2024 iscritti 154, assegnati alle classi 151; a.s. 2024 – 2025 iscritti 150 assegnati alle classi 144. “Questi dati – spiegano dalla Cisl Scuola Ragusa Siracusa – rappresentano le iscrizioni prese in carico dalle suddette sedi. Nel caso di Vittoria, di Acate e di Comiso le iscrizioni sarebbero molte di più. Però, visto il sottodimensionamento del personale scolastico non è possibile accoglierne altre. Il Comune di Vittoria, ad esempio, ha chiesto un incontro al dirigente del Cpia Ragusa al fine di sapere i motivi per cui, in un determinato momento dell’anno scolastico, non sono più accettate nuove iscrizioni. Di queste molte sono segnalate, sempre nella stessa sede associata, dai servizi sociali e dal tribunale”.

