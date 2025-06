Kudos Modica. Liuzzo Vicecampionessa Nazionale Silver FGI

Modica – Dal 20 al 29 giugno, a Rimini, si è svolto il Campionato Nazionale GAF Silver 2025, in cui la ginnasta Carola Liuzzo è scesa in campo per rappresentare i colori Kudos nella categoria GAF SILVER LB3-B Junior 1^ fascia FGI.

La gara, divisa su due giornate, ha visto Carola molto decisa nella rotazione agli attrezzi, portando a casa entrambi i giorni punteggi eccellenti. Migliorando la performance nella seconda giornata e il punteggio finale, dato dalla somma delle due gare, si è distaccata dal primo posto per pochi decimi di punto, ottenendo così il prestigioso titolo di vicecampionessa nazionale. Soddisfatta ed entusiasta l’allenatrice Noelia Caccamo, ex ginnasta Kudos, alla sua prima esperienza in campo Nazionale come tecnico accompagnatore.

“Complimenti alla nostra straordinaria Vice-Campionessa Nazionale di Ginnastica Artistica!

Con impegno, eleganza e tanta determinazione, ha raggiunto un traguardo incredibile. È un esempio di costanza e passione, e questo risultato è solo l’inizio di un percorso brillante. Tutta la KUDOS è fiera, Continua a volare in alto!” dice il presidente Elisabetta Puglisi.

La Kudos si complimenta con Carola e l’allenatrice Noelia per il lavoro svolto durante l’anno, ringrazia anche tutto lo staff Sabina Vindigni, Cristina Rivarolo, Emanuela Terranova che hanno accompagnato Carola nel percorso di crescita durante tutti questi anni in casa Kudos e il tecnico Federale Angelo Floridia che dirige e supervisiona lo staff tecnico.

Un ringraziamento particolare a Valentina Palermo che in qualità di Referente Regionale di Giuria GAF durante la preparazione gara ha visionato le progressioni, attenzionando alcune sbavature.

Salva